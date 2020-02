Los modelos de predicción a largo plazo nos están indicando que febrero cursará con temperaturas en promedio más altas que en otros años, que no habrá más frentes fríos al menos este mes, debido al dominio de sistemas anticiclónicos que impedirán que lleguen a la zona y lo más grave que el acumulado de precipitación pluvial se espera que también sea por debajo del promedio para este mes.

Entonces, haciendo una suma de todas estas situaciones, podemos concluir que la sequía de 2020 ha comenzado mucho antes de tiempo, pues por lo general empieza a fines de febrero o a principios de marzo y con ello también se inicia en forma oficial la temporada de quemas en Yucatán y hay que recordar que no es quemar por quemar, puesto que las autoridades del comité de prevención ya han realizado un calendario que los campesinos que harán sus milpas deberán respetar y más este año, porque los mismos modelos están indicando que nos espera una sequía muy extensa en tiempo, porque está empezando casi tres semanas antes de lo normal.

Arrastramos una sequía atípica desde el año pasado, cuando llovió muy cerca del promedio, pero en un corto periodo y solamente en las zonas que no colindan con el Estado de Quintana Roo, pues en las colindantes sí se presentó una sequía fuerte y no sería raro que cuando empiecen a desatarse los incendios, que por lo general ocurren en el poniente, centro y norte del estado, se inicien también en las zonas noreste, oriente, sureste y sur que vienen arrastrando una sequía desde el año pasado. Se vaticina difícil la situación con los incendios, y ante este panorama nada halagador en la temporada de sequía, habrá que preparase ya.

Vamos a empezar con las recomendaciones para cuidarse primero de los incendios: la gente que viva en las afueras de las poblaciones o en el monte vaya de una vez haciendo sus guardarrayas para evitar que, en caso de que se acerque algún incendio, afecte sus propiedades o sembrados; para los que viven en las zonas urbanas y tienen a sus costados como vecinos terrenos baldíos, pues pedir que los limpien y si no también hacer sus guardarrayas para evitar afectación de sus propiedades.

Es importante también si viajan por carretera no tirar colillas de cigarro ni envases de vidrio para evitar incendios, no quemar basura y tampoco hacer fogatas en el monte y, muy importante, no comer comidas que vendan en la calle, no porque se dude de la higiene sino porque hay muchas bacterias en el aire y partículas suspendidas (polvo) que contaminan la comida.

En tiempo de sequía son comunes las enfermedades del estómago como las diarreas; es muy importante tomar agua en abundancia, usar ropas de color claro, guardar los alimentos en lugares frescos y checar constantemente el estado en que se encuentran, usar sombrero, gorra o sombrilla si van a salir a la intemperie, no hacer ejercicio al aire libre entre 11 a 16 horas para evitar el golpe de calor y cuidar a niños y ancianos.