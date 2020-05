El tiempo sigue su marcha y todo parece indicar que lo peor de la sequía ya lo estamos pasando, sobre todo las temperaturas muy altas que estuvimos sufriendo en abril, de 40 grados Celsius todos los días, aunque el bochorno sigue, si bien en menor medida y seguirá todo lo que resta de mayo y hasta octubre, que es cuando empezará a cambiar la situación.

La sequía sí ha sido dura. Aún no empieza la temporada de lluvias y las que han caído han sido muy irregulares y en muy pocos lugares ha llovido fuerte, pero la situación puede cambiar esta semana en relación con las lluvias, ya que se combinarán varios factores que harán que se forme una cobertura nubosa más amplia y genere una racha de lluvias por la tarde, aunque no lloverá parejo todos los días habrá lluvia por zonas y algo es algo definitivamente mientras llega la ansiada temporada de lluvias a fines de mayo o principios de junio.

También estamos a 25 días de que empiece la temporada de ciclones tropicales 2020 que, de acuerdo con el primer pronóstico emitido por la Universidad Estatal de la Florida, será una temporada activa con formaciones en número por arriba del promedio. Las agencias del clima, los burós de huracanes y las instituciones que se dedican a pronosticar el comportamiento de la temporada para la zona del océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe nos indican con insistencia que la temporada se va a activar muy temprano. ¿Qué significa eso?, que el 1 de junio de inmediato comenzará la formación de ciclones tropicales y eso deben tomarlo muy en serio los habitantes de Yucatán y la península.

Si bien estamos en la contingencia del Covid-19 y la situación económica y de salud, pero sobre todo moral, no anda bien, no hay que olvidar de ninguna manera que vivimos en una zona que siempre, desde la época de nuestros antepasados mayas y hasta la fecha, ha sido y será afectada por ciclones tropicales. El hecho de que la suerte nos haya favorecido durante muchos años y que ya llevamos con este 18 en el estado sin la afectación de un huracán intenso, cuando el promedio de afectación es de 9 a 11 años, significa que ya nos súper pasamos de la probabilidad de afectación, por lo tanto ya hay que empezar a preparar nuestros planes de contingencia.

Estos planes son tres: de contingencia familiar, que es el que se utiliza en nuestros hogares y donde la primera gran pregunta es: ¿mi casa es segura? Si no lo es, ubicar el albergue más cercano y cómo voy a trasladarme a él. Plan de contingencia institucional, que corresponde sobre todo a las escuelas; ahí lo primero es nombrar un comité que se encargará de realizar las labores necesarias para resguardo de equipos e infraestructura. Plan de contingencia empresarial, que corresponde a las empresas privadas y no privadas, oficinas, talleres, bodegas, etc., en donde, al igual que en el plan de contingencia institucional, se deberá nombrar un comité para resguardar todo lo valioso, equipos e infraestructura. En la siguiente semana les platico más de cada plan.