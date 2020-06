No hay plazo que no se cumpla y la sequía y la ausencia de ciclones tropicales en Yucatán fue violenta y abruptamente rota y no por un fenómeno intenso, sino que bastó una depresión tropical unas veces y tormenta tropical otras para ser afectados con uno solo de sus tres componentes y hacernos de nuevo ver nuestra suerte a los yucatecos: las lluvias, que fueron mega torrenciales.

Se demostró ampliamente que seguimos siendo vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos y, lo peor, salió la peor parte de nosotros, ya que menospreciamos el fenómeno y 18 años después volvimos a caer en el exceso de confianza al pensar que una depresión tropical qué más nos podía hacer. La cantinela de cada año: hagan su plan de contingencia tanto familiar como empresarial e institucional valió comino, nos entró por un oído y salió por el otro y a la hora de la contingencia a sufrir y sudar la gota gorda, en este caso con las inundaciones.

No hablemos de los avisos que se dieron y ni siquiera se tomaban la molestia que ver fecha y hora del reporte o en el mejor de los casos apenas se atrevían a leer algún comunicado y cuando había que desalojar su vivienda se negaban a hacerlo o sólo lo hicieron a la hora de que la situación ya estaba grave y el agua les llegaba hasta el cuello.

Volviendo a los boletines, nuevamente se presentó algo que se temía: desinformación y falsos avisos que circulaban en la red y que se compartían creando pánico y una total confusión sobre lo que se tenía que hacer y cómo estaba realmente la situación; se falló en eso de nuevo, los mismos errores de hace 18 años.

Al final, sin embargo, Cristóbal nos perdonó y el sábado, gracias a su comportamiento como subtropical, sus efectos no se sintieron y el golpe final no se presentó. Cristóbal fue un sistema con comportamiento errático y de movimiento muy lento. En algún momento se estacionó junto a la Laguna de Términos en Campeche y toda su energía se concentró siempre en el este y noreste, lejos de su centro, y estuvo afectando a los estados de Campeche, Yucatán y parte de Quintana Roo con lluvias incesantes, intensas y que sólo por ratos bajaban, durante 5 días consecutivos; algo no vivido jamás por los habitantes de esta zona en los tiempos contemporáneos. El último gran evento de lluvia fue con el huracán Isidore en septiembre de 2002, pero en los acumulados de lluvia quedó muy atrás por más del doble y en algunos lugares por más del triple en altura de lámina de agua. Fueron horas y horas de lluvias y más lluvias, la desesperación empezó a cundir entre los yucatecos cuando miraban las inundaciones y cómo el agua entraba a sus casas tanto de la calle como del patio, cómo empezaban las goteras del techo por todos lados y se humedecían las paredes como nunca, mientras el ciclón yendo lentamente como una máquina de crear nubes y agua al por mayor. Continuamos la otra semana…