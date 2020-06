Hoy nos dedicaremos un poco más a la parte técnica de la tormenta tropical Cristóbal, que con las lluvias que dejó caer superó ampliamente al evento más severo de los tiempos contemporáneos que había sido Isidore, en septiembre de 2002, con sus 36 horas de lluvia que alcanzaron al menos en Mérida 230 litros/m2 en las estaciones del Observatorio Meteorológico de la Conagua y en una estación ubicada al nororiente de la ciudad y 255 litros/m2 en la estación de la Facultad de Ingeniería al norte de esta capital.

Si nos vamos más atrás en el tiempo, en agosto de 1955, el huracán Hilda había sido el evento de más lluvia registrado antes de 2002. En aquel año cayeron 155 litros/m2 en Mérida, que se inundó, tomando en cuenta que cuando eso era incipiente la red de alcantarillado pluvial. Se comenta que los patios rebosaron y hubo que abrir las puertas de la calle para desalojar el agua de las casas y poner las hamacas más alto de lo normal.

Con Cristóbal, ambos eventos son historia pura, la gran cantidad de precipitación en 144 horas que duró el evento rebasó ampliamente lo hecho por Isidore en 2002. En términos generales se puede decir que cayeron en Yucatán: en la costa 500 litros/m2; en el noreste, 300 litros/m2; en el centro, 500 litros/m2; en el sur, 700 litros/ m2, y en el este, 650 litros/m2. En Mérida: en el suroeste, 600 litros/m2; en el nororiente, 450 litros/m2, y en el norte, 400 litros/m2.

Es definitivamente un hecho inédito en la historia de Yucatán y hubo una destrucción total de sembrados, de propiedades, carreteras, enseres y patrimonio personal e infraestructura urbana; en fin un reguero de destrucción nunca visto en años, desde Isidore y con sólo uno de los componentes de un ciclón tropical: lluvia, ya que no hubo ni viento ni marejadas, y como resultado la sequía de 2 años y medio tuvo un fin de película, no sólo se recuperaron las aguadas ya secas o casi secas, sino que los niveles del agua subterránea se fueron al alza como nunca se había visto en la historia contemporánea, con altura de láminas de agua ya casi al límite o a escasos centímetros en pozos y norias; una recarga tal que alcanzó los tres y hasta cuatro metros en algunas zonas del estado sobre el nivel freático. Para dar una idea, con Isidore la altura del manto acuífero alcanzó metro y medio a dos metros más y tardó dos años en volver a su nivel normal. Ahora con tres a cuatro metros de altura, con una temporada de lluvias que apenas está comenzando y que, según los pronósticos a largo plazo, será una de las mejores en años y con el peligro latente de otro ciclón tropical, la situación no es nada halagüeña y tal vez falte lo peor y seguramente veremos cosas extraordinarias, como el inundado paso deprimido en Mérida que no le buscan cómo ni por dónde volver a hacerlo funcionar. Continuamos la siguiente semana.