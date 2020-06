La gran pregunta que me han estado haciendo es que si el nivel del agua subterránea, que se elevó hasta cuatro metros sobre su cota habitual por las lluvias que trajo la tormenta tropical Cristóbal que provocaron un incremento jamás visto del manto freático, bajará tan rápido como subió. La respuesta es no, permanecerá cuando menos todo este año en el mismo nivel, si no es que sube más, debido a que en plena temporada de lluvias estamos teniendo una excelente precipitación, como hacía muchos años no se tenía en Yucatán.

El acuífero por lo general al llegar a su fin la temporada de lluvias en octubre sube entre un metro y metro y medio en una buena temporada que permite recuparar y recargar el acuífero, pero si ya tenemos cuatro metros más de agua y sigue la lluvia como está pronosticado, entonces para octubre tendremos hasta 5 metros y medio y tal vez más de aumento en nuestro acuífero. Esto hará tal vez, por el nivel de agua ya alcanzado, que en muchas partes bajas inundadas del monte y dentro de las zonas urbanas de Yucatán las aguadas y lagunas formadas permanezcan todo el año y empiecen a descender hasta la sequía en 2021 y siempre y cuando sea una sequía fuerte y que la temporada de frentes fríos no sea húmeda y no siga lloviendo a fines de este año y principios del otro, si no el descenso será más lento, siempre y cuando tampoco otro ciclón tropical nos azote esta misma temporada, porque entonces la elevación del nivel freático o agua subterránea alcanzará proporciones históricas.

Esto aún no ha terminado y no sabemos cómo finalizará la historia del incremento del nivel del agua; lo que sí, por videos, comentarios y visita al lugar de los hechos me he enterado de que zonas cercanas a la costa en obras que han hecho compañeros al perforar el suelo el agua brota como manantial debido al exceso de presión por el nivel del acuífero alcanzado. En zonas hasta a 25 km de la costa el agua subterránea se encuentra a solamente un metro de profundidad cuando debería estar a 4 o 5. Muchos petenes de la ciénaga se han destapado gracias a la presión del agua subterránea, pues se han liberado de la basura y sedimentos que los tenían obstruidos y ahora afloran como potentes manantiales en toda la costa yucateca inundando la ciénaga.

En las zonas urbanas en Mérida, en particular en las obras subterráneas, llámense estacionamientos o pasos vehiculares que ya fueron rebasados por el incremento del agua subterránea, esa cantidad de agua no bajará fácilmente ni que la estén bombeando, ya que al bombear sólo se limpiarán más lo conductos y fracturas liberando la energía y saliendo más agua. Los que tienen piscinas en zonas cercanas a la costa (hasta 20 y 25 km), no las desagüen porque la presión ejercida por el agua subterránea las agrietará y brotará el líquido hasta alcanzar su nivel natural. Así de interesante es nuestro acuífero llamado cárstico que domina el subsuelo de la península y en particular del estado de Yucatán.