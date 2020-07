En estos días nos llega de la meteorología una noticia muy importante: el Dr. Phil Klozbacht, de la Universidad Estatal de Colorado, ha emitido su tercer pronóstico de la presente temporada y no es nada bueno para la cuenca del Atlántico, golfo de México y mar Caribe, donde está la península de Yucatán, ya que aumentó el número de ciclones tropicales con nombre a 20. Se recuerda que los nombres que la Organización Meteorológica Mundial ha asignado son en total 21, pero casi siempre, como ha ocurrido en los últimos años, los ciclones tropicales que se forman rebasan el número de los pronosticados. No sería nada raro que esto volviera a ocurrir este año y se tuviera que habilitar de nuevo el alfabeto griego, como sucedió en la temporada de 2005.

Volviendo al pronóstico, entre los 20 ciclones tropicales con nombre quedan incluidos los ya formados: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly y Edouard, quedando por formarse 14, tomando en cuenta la tormenta tropical Fay. De estos se espera que 5 sean tormentas tropicales, 5 huracanes moderados (categoría 1 y 2 de la escala Saffir Simpson) y 4 huracanes intensos (categoría 3, 4 y 5).

El pronóstico emitido se basa en que las aguas oceánicas aún están por encima de su promedio de temperatura, o sea están más calientes de lo normal, y en la aparición del fenómeno de La Niña que deberá ocurrir a fines de verano o principio de otoño, en plena temporada alta o pico de los ciclones tropicales; cabe recalcar que el pronóstico no indica en dónde se van a formar ni a quién van a afectar, pero se hace la observación de que es desde 2005 el pronóstico más alto que se emite, lo cual nos obliga a redoblar esfuerzos en los preparativos que deben realizarse para enfrentar estos fenómenos y no jugar a la suerte.

Se recuerda y se recalca que para Yucatán la presente temporada es muy mala, ya que la tormenta tropical Cristóbal nos afectó en junio y nos ha dejado más vulnerables de lo que debíamos de estar para estas fechas; mucha gente aún no se recupera de las perdidas y destrucción que dejó con sus inundaciones históricas en Yucatán y el peligro no sólo sigue latente sino que es potencialmente alto. Un error garrafal sería pensar que ya no nos tocara porque ya nos tocó, porque evidencias de doble golpeo hay y para muestra la isla de Puerto Rico que hace dos años fue golpeada por dos ciclones tropicales intensos, Irma y María, y hasta la fecha no se recupera de ese doble golpe mortal.

Existe la estadística de que cuando son temporadas muy activas, como la de este año, por lo general tres ciclones tropicales han azotado a la península y en particular al estado, como ocurrió en 1933 y más recientemente en 2005, cuando nos golpearon la depresión tropical No. 3 y los huracanes Emily y Wilama.

El mensaje final que les dejo es no bajar la guardia ni confiarnos.