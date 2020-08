Se repitió en Puerto Rico la historia de Yucatán cuando nos afectó Cristóbal a principios de junio. La llamada isla del encanto sufrió graves daños a causa de la tormenta tropical Isaías, que dejó miles de damnificados en una nación que aún no se reponía de las afectaciones de los huracanes Irma y María hace unos años.

No obstante las malas experiencias vividas – como ocurrió en Yucatán hace unas semanashubo menosprecio por el daño que podría causar la tormenta tropical, exceso de confianza de que no pasaría nada al ser una simple tormenta tropical. El mismo gobierno cayó en errores al no dar las alertas debidas y la gente asistió a su trabajo en forma normal. La población se dejó llevar por los chismes y las redes mal intencionadas, por no saber leer un boletín meteorológico ni verificar su actualidad.

En fin, toda una cadena de errores que no debieron haber pasado -como tampoco en Yucatán con Cristóbal, ya que se suponía que la población estaba preparada después de largo trecho sin recibir afectación de algún ciclón tropical-, pero no sucedió. Preocupa que la isla de Puerto Rico, que acaba de salir de dos poderosos huracanes, haya caído en lo mismo que Yucatán que ya tenía rato que no era afectado. ¿Qué pasa realmente? ¿Fue el exceso de confianza?

Los antiguos se preparaban mejor contra ese tipo de sistemas meteorológicos, si no pregunten a sus abuelos cómo ellos y sus papás tomaban previsiones ante esos fenómenos, desde depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes y es que ellos no tenían la tecnología que ahora hay para saber todo al instante ni las herramientas tecnológicas para que no nos tomen por sorpresa como a veces les pasaba a nuestros abuelos cuando de momento cambiaba la dirección que se estimaba llevaría un ciclón tropical y hasta eso tenían sus planes a, b y c para esos casos, no como ahora que hay demasiada confianza en que el gobierno resolverá todos los problemas y aunque nos digan que es peligroso el exceso de imprevisión nos invade.

Los antiguos tomaban providencias y cuidados fijándose en el comportamiento del mar, el cielo y el viento, cosas que ahora ya no se hacen, sino nos atenemos a lo que diga la computadora, lo que propale el vecino, lo que expongan las redes sociales, donde se publica tontería y media y no la verdad. Ese es el problema de ahora entre la población, ya que hay exceso de confianza e incredulidad o se piensa que no nos va a pasar o no nos volverá a pasar una desgracia, así de fácil.

Nunca se me va a olvidar una anécdota de mi señor padre que, de joven, había pasado muchos ciclones en Progreso. Cuando fuimos a cerrar la casa de playa en Chelem, antes de la llegada de Gilberto, y nos acercamos a ver el mar. Estaba totalmente obscuro, turbia el agua y muy crecida ya se aporreaba en las casas. Me dijo: este huracán nos hará mucho daño, nunca había visto el mar así.