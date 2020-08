Cada año, durante la temporada de ciclones, hay un periodo en la cuenca del océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe en que se presenta la mayor cantidad de formaciones que alcanzan la máxima intensidad, todo esto favorecido porque las aguas oceánicas han alcanzado ya una temperatura que las hace adecuadas para favorecer el desarrollo y crecimiento de estos fenómenos, pero otros factores también ayudan. Este lapso va del 20 de agosto al 20 de octubre, pero para la península de Yucatán ocurre del 20 de agosto al 15 de octubre y es la fase pico de la temporada de ciclones. Hasta antes de 2020 la península de Yucatán siempre en esta etapa había sido afectada por los peores ciclones de su historia y decimos antes de este año porque ahora se rompió esa racha con la afectación de la tormenta tropical Cristóbal que, en junio, causó daños de gran magnitud y muerte en particular en Yucatán provocando las peores inundaciones, pues sus vientos no fueron muy fuertes.

Este año reviste una situación muy particular en este pico de la temporada de ciclones. Varios factores se conjugarán para favorecer ampliamente el crecimiento y desarrollo de los ciclones en una situación no vista al menos en los últimos 37 años y que hace pensar en un inminente peligro al que estaremos sometidos en la cuenca del Atlántico. Los factores que harán en conjunto que se viva una situación no vista en muchos años son:

Primero, las temperaturas de las aguas oceánicas que están por encima del promedio desde antes de que se inicie la temporada el pasado 1 de junio; esto lógicamente es el combustible que alimenta a los ciclones tropicales.

Segundo, el fenómeno de La Niña que ya está en proceso y que para fines de verano estará ya formada; este fenómeno disminuye la intensidad de los vientos cortantes y eso favorece el crecimiento y desarrollo de los ciclones, este año en especial se espera una intensidad muy baja de esos vientos cortantes.

Tercero, la vaguada monzónica de África que este año está muy activa provocando una muy buena temporada de lluvias lo que dará como consecuencia que las ondas tropicales que se formen aumenten en número, de modo que cuando alcancen al océano Atlántico serán vigorosas y ya listas para tener desarrollo tropical.

Cuarto, este año se está comportando la temporada muy activa, hiperactiva y comparable con las de los años 1966, 1995, 2003, 2005, 2010 y 2017.

Quinto, el llamado pulso de energía que por lo general cuando está presente favorece ampliamente el posible desarrollo de los ciclones y esta vez se trasladará del océano Pacífico al Atlántico precisamente para estas épocas en que se presenta el pico.

Sexto, y para terminar de amolar, los modelos indican que la alta presión de Azores, que juega un papel muy importante en la temporada de ciclones, se expandirá de tal forma que a todo lo que se forme en el Atlántico o en el mar Caribe lo dirigirá hacia el oeste y noroeste con rumbo a la península de Yucatán, golfo de México y costa este de Estados Unidos. Dense todos por avisados.