Como hacía muchos años no ocurría, esta fase crítica o intensa de la presente temporada de ciclones tropicales será muy dura tanto para las autoridades como para la población, ya que serán tantos los ciclones que muchos nos amenazarán y tendrán que realizarse los trabajos de preparación previos para poder enfrentarlos tanto por parte de las autoridades como de la gente.

A la larga esta situación podría resultar un golpe psicológico al notar que tanto preparativo no sirvió para nada, porque el meteoro se desvió y no afectó, como sucedió con la tormenta tropical Marco, que hizo moverse todo el aparato de prevención y crear tensión y preocupación entre los yucatecos y luego no sucedió nada.

Qué bueno que al final se desvió, eso es fantástico y es buena noticia definitivamente, pero si sucede igual muchas veces será cansado estar con la misma cantinela y que luego no pase nada. En esta ocasión habrá que hacerlo, máxime que aún no empieza la parte crítica que, según los modelos matemáticos de predicción, deberá ocurrir en las dos primeras semanas de septiembre, cuando se espera que las emociones estén a la orden del día, pues al haber muchas formaciones, como se augura, seguramente algunas nos amenazarán seriamente.

Lo que se necesita por parte de las autoridades es no confiarse como sucede cuando un ciclón tropical no nos amenaza según el modelo de posible trayectoria, aunque estemos observando que se va acercando a la península de Yucatán y con un mínimo cambio no previsto en los modelos se vuelva una amenaza real, como ocurrió con el huracán Laura, cuyo modelo insistía en una dirección oeste y noroeste hacia las islas de las Grandes Antillas, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba y resulta que se mueve franco al oeste apuntando a la península de Yucatán y afectando a zonas no previstas, como la isla de Jamaica y las de Gran Caimán y no se ha tomado ninguna decisión porque el modelo no dice que nos vaya a amenazar. Ante eso los protocolos de emergencia y alerta no pueden ser puestos en marcha y ahí sí creo que al menos debería alertarse a la población por si se presentara un imprevisto en la trayectoria que ponga en peligro a corto plazo a la población.

Lo dejo de tarea a las autoridades de todos los niveles y conste que ya tuvimos uno que nos agarró desprevenidos, como lo fue el huracán Isidore en 2002, que no hizo jamás lo que marcaban los modelos matemáticos de predicción y a última hora, cuando las prediccciones se modificaron, ya teníamos encima el huracán y peor aún con un cambio de última hora entró a Yucatán, ya no hubo tiempo de poner en marcha los protocolos y tuvieron que tomarse decisiones sobre la marcha.

Creo que vale la pena reflexionar sobre ello porque la población está confiada en que no pasará nada porque el modelo matemático de predicción, que es fácil ver en internet, no apunta hacia la península y las autoridades no han avisado de nada. Las cosas se repiten.