Siguen las sorpresas en este 2020 con la meteorología, ya que tenemos un mes de noviembre muy activo en la temporada de ciclones tropicales, como si fuese verano y no otoño y les digo esto porque las ondas tropicales siguen activas sorprendentemente, ya que debieron haber finalizado a mediados de octubre, pero siguen saliendo del continente africano y eso ha provocado que al llegar al mar Caribe y alcanzar la parte sur y occidente que aun tiene condiciones para formar ciclones tropicales se desarrollen las ondas tropicales.

De hecho el destructivo huracán Eta aún sobrevive después de más de 13 días que se formó a partir de una onda tropical y cuando se publique el presente artículo un nuevo ciclón tropical estará por formarse o ya se habrá formado a partir de otra onda tropical en el mismo lugar donde se formaron Zeta y Eta. En el mar Caribe y una buena parte del océano Atlántico y golfo de México aún el agua está caliente, con temperaturas de cuando menos de 27 grados Celsius, y debido al evento de La Niña el viento cortante está débil.

Todo esto contribuye a generar las condiciones para la formación de ciclones tropicales, pero en noviembre generalmente estos fenómenos que nacen en el sur del mar Caribe, en el llamado golfo de Mosquito, toman dirección hacia el norte y noreste y afectan a las islas de Puerto Rico y las Pequeñas Antillas. Cuando van en dirección contraria: al noroeste y oeste, se les llama huracanes zurdos, pero este año no está sucediendo esto último, los ciclones tropicales que se han formado mantienen la dirección hacia el oeste y noroeste.

Esto tiene una explicación: la razón por la cual los ciclones tropicales toman dirección hacia el norte y noreste en noviembre se debe a que las masas de aire frío ya se han posesionado del golfo de México y sur de los Estados Unidos impidiendo a los ciclones tropicales tomar rumbo a esas zonas debido al bloqueo que se forma por las masas de aire frío que van bajando del polo norte; aunque este año en particular eso no ha sucedido con intensidad, sí han bajado masas de aire frío pero no con la suficiente fuerza para llegar hasta la península de Yucatán en forma intensa. Han llegado algunos, pero muy débiles, y eso ha hecho que las capas y masas de aire frío no estén sobre el golfo de México y la península de Yucatán.

Yucatán aún está en peligro de que puedan acercarse ciclones tropicales como ha estado ocurriendo y en esto el fenómeno meteorológico de La Niña tiene mucho que ver, ya que la oscilación ártica que gira alrededor del polo norte está muy pegada a esa zona y eso ha hecho que las masas de aire frío no estén llegando con fuerza muy al sur, donde se encuentra la península de Yucatán. Ya llegarán, definitivamente, porque no es común lo que está pasando para un mes de noviembre y sería una sorpresa que sigan estas condiciones atmosféricas así y nos lleguen fines de noviembre y principios de diciembre con las mismas condiciones. Eso pronto lo sabremos, mientras tanto al pendiente de la temporada de ciclones tropicales.