Llegamos al último mes del año 2020 y aunque atrasado está aquí por fin el primer frente frío y vaya forma de llegar, porque la masa de aire frío que le acompaña está provocando temperaturas muy bajas para Yucatán, algo que los yucatecos no estamos acostumbrados a sentir; esta masa de aire frío que reforzó al frente frío No. 18 es de tipo polar y continental, que son las masas de aire más gélidas que hay por el alto contenido de humedad que las acompaña; además esta masa de aire frío es amplia y abarca una gran extensión. Aunado a eso, recuerden que en Yucatán hubo una excelente temporada de lluvias y eso definitivamente ha hecho que el monte esté en exceso muy vivo y verde, por lo que a la sensación de fresco y humedad auméntenle la del aire frío de esta masa y el resultado es más frío definitivamente.

Esta masa, además de su intensidad, ha llegado adelantada porque la parte más intensa de la presente temporada invernal 2020-2021 será del 20 de diciembre al 15 de febrero del próximo año; siempre ha sido así, de hecho enero se caracteriza porque en él se presenta siempre la más baja temperatura en la península y en particular en el estado de Yucatán. Esa es la razón de que esta masa de aire frío, aunque llegó atrasada, viene con una intensidad que no suele presentarse sino en enero. ¿Por qué se presentan estas masas de aire frío en estas fechas? Resulta que una vez que se inicia el otoño o cerca de él, la tierra ya ha tenido la inclinación que sucede dos veces al año sobre su eje y ahora le toca al hemisferio norte tener menos horas luz y más horas de noche, con lo que las masas de aire frío del Polo Norte, impulsadas por las altas y bajas presiones, se desplazan al sur, dando lugar a la temporada de frentes fríos que comienza para la república mexicana a mediados de septiembre y para la península de Yucatán a mediados de octubre y termina para la península a principios de mayo y para la república a fines de mayo.

Que sea intensa o no una masa de aire frío depende del escurrimiento que tenga hacia el sur y eso lo da la corriente de chorro polar que sufre elongaciones en su perímetro. La razón por la cual no habían llegado a Yucatán como suelen ser los frentes fríos fue porque la elongación de la corriente de chorro polar estaba hacia Europa y no hacia el continene americano y ya hasta ahora se elongó hacia el sur y desató una racha de masas de aire frío llegando más al sur del continente. La parte más intensa, en donde incluso la oscilación ártica se puede mover más al sur, es en enero y para esas épocas se presenta la mayor cantidad de frentes fríos y los más intensos. Para esta temporada invernal, debido al fenómeno de La Niña, esperamos masas de aire intensas y lapsos de calor simultáneamente. Ustedes van a notar este fin de semana cómo se va instalar el calor de nuevo.