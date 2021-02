Hemos visto con asombro en las noticias de esta semana la ola invernal que azota a los Estados Unidos y en particular al centro y este del país vecino que, sin llegar al récord de frío, sí que ha estado causando estragos y muerte entre nuestros vecinos y que en el norte y noreste de México no ha sido la excepción: han sido afectados por esta oleada de frío muy fuerte, aunque no se han alcanzado los valores históricos. Esta oleada gélida ha provocado grandes daños a la infraestructura desde el congelamiento de tuberías de agua potable hasta los ductos que transportan gas.

Por el mal tiempo han ocurrido apagones generalizados en el norte de México debido a la falta de gas para las plantas eléctricas que dan corriente a toda la zona norte y noreste del país. Esa ha sido la tónica de esta temporada invernal en el hemisferio norte, en el que este invierno se han padecido intensos fríos en el espacio y el tiempo, algo que no sucedía en mucho tiempo y sólo es comparable con lo ocurrido en los años setentas, en particular en la temporada invernal de 1976 y 1977.

Esto incluso ha afectado al estado de Yucatán durante el mes de enero y principios de febrero con fríos de larga duración, aunque sin llegar a los valores históricos, y vienen los comentarios de todo tipo porque también ha sucedido en el otro lado del mundo, en Europa, Asia y norte de África, en donde el invierno también ha sido fuerte, sin llegar a valores récord.

Si analizamos la teoría del calentamiento global que conlleva un cambio climático y que cada vez los eventos extremos meteorológicos sean más fuertes, pareciera que se está cumpliendo con los eventos invernales de esta temporada 2020-2021 que ya se halla en su fase final porque la primavera ya está a la vuelta de la esquina, pero no se confíen mucho con que el frío ya va a acabar porque esta temporada invernal aún da signos de seguir activa y no sería nada raro que ocurra algún evento de frío muy fuerte aun en la primavera. En Yucatán, aunque los calores y la sequía ya prácticamente han empezado, los frentes fríos seguirán presentes y aunque ocurra una racha de días secos, muy calurosos, pudiera darse la aparición de algún frente frío que cambie bruscamente las condiciones del tiempo en nuestra zona.

Recuerden que el choque de una masa de aire caliente y húmeda con el aire más pesado y frío podría ser violenta y producir tormentas severas acompañadas de carga eléctrica, vientos poderosos en rachas y gran cantidad de lluvia en corto tiempo o ventiscas sin lluvia con rachas de viento con fuerza de una tormenta tropical o de un huracán, algo que tiene rato que no sucede para un mes de febrero, marzo o abril en nuestra zona.

Habrá que estar pendiente porque esta temporada invernal 2020-2021 es diferente y los frentes fríos terminarán el 3 de mayo próximo.