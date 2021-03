La propuesta que presentará en breves días el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, E.U., ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de adelantar el comienzo del período de seguimiento de la próxima temporada ciclónica 2021 ha levantado revuelo en la zona del Atlántico, golfo de México y mar Caribe y comentarios vertidos en las redes y otros medios por los habitantes de esas zonas nos hacen ver que existe una gran confusión que aclararemos en este artículo.

La confusión estriba en que todos creen que los ciclones tropicales comenzarán a formarse a partir del 15 de mayo y eso no es posible que suceda por mandato del ser humano, ya que la naturaleza se maneja sola, nadie la manda, lo único que se planteará es que el período de estudio se amplíe y adelante 15 días y quede como se realiza y lleva a cabo en la otra cuenca que afecta a la república mexicana y que es la del Pacífico del este. No se trata de que por mandato comience la formación de estos fenómenos meteorológicos; lo que sí les digo y todo parece indicar por comentarios de científicos de la OMM es que tal vez no se podría realizar ese adelanto para la temporada de ciclones tropicales próxima a comenzar en este 2021, sino que quedaría para la del año 2022, ya que tendrá que ser analizada por alguna comisión que seguramente se nombrará.

Lo que sí es seguro es que el Centro Nacional de Huracanes de Miami adelantará la perspectiva de seguimiento de la formación de los ciclones tropicales para esta temporada 2021 a partir del 15 de mayo, la cual se realiza desde el año de 1851, cuando se comenzó a llevar un control escrito del desarrollo de la temporada de ciclones tropicales.

Así que no se me asusten, ya que el fin es llevar información antes de tiempo, debido a que ahora, con el cambio climático, los ciclones tropicales se están formado antes del inicio oficial de la temporada y no sería raro que más adelante también se pida que el mes de diciembre sea incluido dentro del período de la temporada de esos fenómenos, así como lo oyen de increíble.

Lo que sí les comento es que siguen las señales, que seguramente serán confirmadas entre abril y mayo, de que tendremos una temporada muy activa de ciclones tropicales; el modelo de predicción ERA 5 nos está indicando que para el período de la temporada que ocurre de agosto a noviembre se espera que sea por encima de lo normal la actividad de los ciclones, debido a que los vientos convergerán en niveles bajos y serán divergentes en niveles altos y eso favorecerá un patrón para la mayor actividad de fuertes ondas tropicales que saldrán de África hacia las aguas del océano Atlántico y este mismo comportamiento lógicamente favorecerá una temporada de lluvias también muy activa. El otro modelo de predicción, el CanSIPS, al igual que el que ya les mencioné, nos indica también que será una muy activa temporada de ciclones tropicales, pero amigos recuerden que independientemente del número de ciclones a formarse bastará uno que nos afecte para decir que fue un mala temporada de ciclones tropicales.