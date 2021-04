Se va rápido el año y llegamos al mes de abril, con ello a partir de la segunda quincena del corriente, comienza la parte más crítica de la temporada de sequía que terminara en mayo cuando comiencen las lluvias, si estas se retrasan, más tardará la parte crítica de la sequía, esta etapa se caracteriza por la presencia de las famosas Ondas Cálidas producidas por los sistemas Anticiclónicos, en ella se presentan las temperaturas más altas dominando las de 40 grados Celsius o inclusive mayores, la sensación térmica con valores cercanos o de 50 grados Celsius con la presencia de incendios, provocando que el humo y la temperatura incrementen las temperaturas.

En este año, la sequía nos dio tregua ya que hasta ahora comenzará la parte más intensa de la misma cuando años atrás para estas fechas ya estábamos en el infierno, prácticamente algo que era completamente anormal y atípico porque tardaba mucho la sequía, era muy extensa, pero como les decía, este año ha sido dentro lo normal, sequía con frentes fríos que, por cierto, ya con esto último estamos a menos de un mes de que se acabe por que el próximo 3 de mayo deberá de arribar, un poco antes o un poco después de esa fecha, el último frente frío de la temporada para la península de Yucatán, pero no para la república mexicana, a este último frente frío se le conoce como el cordonazo de la Santa Cruz, que es en realidad lluvias acompañadas de rachas de viento con fuerza de tormenta tropical o huracán capaz de provocar daños a la infraestructura de la costa y propiedades de los pescadores, muerte a veces, inundaciones costeras, caída de granizo y mucha carga eléctrica, es muy temida y respetada por los pescadores para esa fecha ya sea días antes o días después, pero tiene rato de que no ocurre en la península de Yucatán y la pregunta que siempre me han hecho es por qué ocurre este fenómeno extremo, la respuesta es que debido al choque violento de una masa de aire fría y pesada con el aire caliente y húmedo en forma violenta se forma una tormenta severa en la zona que es conocida como el cordonazo de la Santa Cruz y es empujada esa masa de aire frío por una intensa Baja Presión que se forma cerca de las costas yucatecas.

Hablando ahora de las precauciones y cuidados para esta etapa intensa de la sequía, se pueden destacar en las precauciones: no tirar colillas de cigarro en la carretera ni tampoco botellas de cristal, no quemar basura, no hacer fogatas en el monte y ya deberán de tener listo sus guardarrayas los habitantes que vivan en las afueras de los poblados, en el monte o a lado de terrenos baldíos, así como los que van a quemar su milpa adecuarse al calendario establecido y hacerlo muy temprano o muy tarde, y sobre los cuidados de la salud son: estar hidratados, usar ropas claras, no hacer ejercicio de 11 a 16 horas, no estar más de 2 horas bajo los rayos del sol, usar bloqueador solar No. 30, usar gorra, sombrero o sombrilla, cuidar el estado de los alimentos, estar al pendiente de los niños y ancianos y vigilar a nuestras mascotas.