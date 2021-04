La batalla contra los huracanes

Falta muy poco para que empiece de nuevo la emoción de cada año con el inicio de la temporada de ciclones tropicales 2021, y déjeme decirle que el año pasado pese a que Yucatán fue afectado por 4 ciclones tropicales los cuales fueron “Cristóbal” y “Gamma” en el mes de junio, “Delta” y “Zeta” en el mes de octubre, ninguno fue intenso y prácticamente solo fueron lluvias, sobre todo “Cristóbal”, y lamentablemente después de 18 años sin afectación de ciclones tropicales, cuando se suponía teníamos una cultura alta en la prevención contra estos fenómenos, resultó que no estábamos preparados y no hicimos bien la tarea, pese al llamado de las autoridades cada año a prepararse de nada sirvió e hicimos prácticamente todo mal, principalmente, en la parte que debería ser una fortaleza: las comunicaciones electrónicas, ahí estuvo el talón de Aquiles de los yucatecos, ya que hubo de nuevo charlatanería que confundió a la población con los falsos mensajes de lo que realmente ocurría, y lo peor que sucedió, fue que la misma población cayó en la finta y daba eco a esa información falsa, de haber llegado un huracán intenso tipo “Gilberto” o “Isidore” quien sabe que hubiera pasado en Yucatán.

Ahora es un buen momento para preparase para la temporada de ciclones tropicales 2021 que será según la Universidad Estatal de Colorado de E.U., y los burós meteorológicos también de los E.U., muy activa con 17 fenómenos con nombre siendo de estos 8 huracanes y de ellos 4 huracanes intensos; hay que armar ya nuestros planes de contingencia familiar, institucional y empresarial, olvidemos si es que lo hicimos el año pasado y hagamos uno mejor de acuerdo a las circunstancias previstas para este año y no juguemos a la suerte de que no nos pasara nada, recuerden que además, hubo algo el año pasado que no estaba en el guion de Yucatán en la historia, el rebose de nuestro acuífero que tal parece queremos olvidar que ocurrió, pero las hondonadas y lagunas que se formaron nos dicen que ese problema aún está latente y que solo ha bajado de acuerdo a datos de la Empresa ODISER EMPRRESARIAL 2,20 msnmm de los 5,20 msnmm que alcanzó a fines de octubre y está ahora en 3,02 msnmm prácticamente la altura que alcanzó en el año de 2002 con el huracán “Isidore” y en 1988 con el huracán “Gilberto” osea en pocas palabras, estamos con un excedente de agua de 3,02 msnmm que es muy peligroso ya que con que caiga una lluvia de acumulado de 400 lt/m2 de altura de lámina de agua o se acumulen esos 400 lt/m2 de altura de lámina de agua precipitada, será más que suficiente para tener problemas de inundaciones de nuevo por rebose del acuífero, además de las consecuentes inundaciones por encharcamiento que tendríamos por supuesto y ya “Cristóbal” nos dio una enseñanza de esa inundación por encharcamiento y para los que dudan que pueda llover esa cantidad de agua, lamento decirles que los parámetros que se usan ahora a nivel mundial han cambiado por el cambio climático y ahora se usa lo ocurrido como referencia en el período 1991-2020 que es mucho más activo tanto en lluvias como en ciclones tropicales; en los próximos artículos haremos un recordatorio de cómo se hacen los planes de contingencia.