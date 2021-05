Ha llegado la temporada de lluvias 2021 y comenzó el 15 de mayo pasado y terminará hasta el próximo 15 de octubre, se espera sea activa con acumulados de lámina de agua precipitada por encima del promedio que para Yucatán son: para la costa de 500 lts/m2, para la ciudad de Mérida de 900 lt/m2, la zona centro del estado y suroeste de 1.000 lt/m2 y para el sur, sureste, noreste y este del estado de 1.200 lt/m2 y de acuerdo a los modelos de predicción sea espera de esas cantidades un porcentaje mayor de entre un 30% a 40% pero no se toma en cuenta lo que podría provocar los efectos ya sea directos o indirectos que podrían darse debido a la llegada de los ciclones tropicales; los meses más lluviosos serán junio y septiembre y siempre son más lluviosos porque en esos meses llegan por lo general sistemas tropicales llámase ondas tropicales, depresiones tropicales o tormentas tropicales e incluso huracanes ya sean moderados o intensos que directa o indirectamente favorecen lluvias significativas y los meses menos lluviosos serán julio y agosto sobre todo en la segunda quincena de julio y la primera de agosto en donde ocurre una significativa disminución de las lluvias debido principalmente a la presencia del fenómeno conocido como La Canícula que ocurre cada año para esas fechas y a veces es muy extenso en tiempo y dura los 40 días, cada año es variable su duración pero este año como ya estamos en fase neutra lógicamente no esperamos dure esos 40 días en tiempo.

Con la llegada de la temporada de lluvias otros fenómenos se presentan que ponen en peligro la infraestructura y bienes de los seres humanos, así como de sus vidas y son las tormentas eléctricas, turbonadas y el fenómeno que llegó con el cambio climático y afecta a las manchas urbanas conocido como Down Burst o Microburst; en las tormentas eléctricas lo más peligroso son los rayos definitivamente, cada año mueren en promedio entre 3 a 4 personas en el estado de Yucatán por este fenómeno y hay que tomar precauciones definitivamente ante esta situación las cuales son: no estar en descampado, explanadas, piscinas, estadios, bajo de árboles, bajo o cerca de postes de Telmex y de la CFE, cerca de ventanas y sobre todo no ser la parte más alta de la zona donde se encuentre uno. Al primer aviso de nubes tormentosas o rayos ponerse a resguardo inmediatamente para evitar ser parte de la estadística de personas que son afectados por estas descargas eléctricas, muchas han sido afectadas y han sobrevivido pero otras muchas no han corrido con esa suerte; otro fenómeno que se presenta es el de las turbonadas que son lluvias repentinas acompañadas de carga eléctrica y viento con rachas bastante fuertes y de corta duración y un último fenómeno que se ha observado es el de Down Burst que son pequeños torbellinos sin llegar a ser tornados que se presentan, son muy peligrosos, se acompañan a veces de granizo, duran hasta media hora y ya luego la lluvia sigue como si nada, sus vientos alcanzan rachas hasta de fuerza de huracán y provocan mucho daño a las infraestructura urbana y ponen en peligro la vida de los seres humanos, este último fenómeno que ya se está estudiando es debido al calor que provocan las manchas urbanas por lo general y su encuentro violento con el aire húmedo.