Activo inicio de la temporada de ciclones

Para sorpresa de todos ha iniciado a tambor batiente la temporada de ciclones tropicales 2021, ya que siendo apenas inicios del mes de julio, ya tenemos la formación de 5 fenómenos, los cuales han sido: la tormenta subtropical “Ana”, las tormentas tropicales “Bill”, “Danny” y “Claudette”, además del huracán “Elsa”, que alcanzó la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.

Nos han sorprendido por el número temprano de ciclones tropicales formados superando al año pasado que ha sido el que más formaciones ha tenido con 31, por ejemplo la tormenta tropical “Eduoard” se formó un 6 de julio y la tormenta tropical “Elsa” un primero de julio, siendo el ciclón tropical más temprano formado con letra E un mes de julio. Hasta ahora la temporada de ciclones tropicales se ha comportado dentro lo normal en las zonas donde debieron formarse, solo “Ana” se desarrolló antes del inicio oficial de la temporada 2021, esta es la séptima vez que ocurre esto consecutivamente, pues “Bill” se manifestó frente a la costa Atlántica de los E.U., “Claudette” en el norte del golfo de México, “Danny” al igual que “Bill”, en la costa Atlántica del océano Atlántico y “Elsa” que ahora está afectando a la península de la Florida, E.U., se formó en el oeste del océano Atlántico.

La ahora degrada a tormenta tropical “Elsa”, ha tenido un comportamiento muy especial, ya que al formarse primero como depresión tropical No. 5, fue enganchada por la alta de azores que le impuso tener una velocidad de desplazamiento tan alta que no se recuerda algún ciclón en el pasado reciente que viniera a 50 km/h, una velocidad sorprendente para un ciclón en el mes de julio, además de suceder en una zona tropical, ya que por lo general sucede con los ciclones tropicales que se enganchan con frentes frontales, también sorprendió que pese a la velocidad adquirida fuera aunque lentamente por momentos subiendo la intensidad y ya estando en el Caribe del este, logrló alcanzar la categoría de huracán 1 de la escala Saffir Simpson, contra todo pronóstico marcado por los modelos matemáticos. Afortunadamente logró desengancharse de la alta presión y bajó su velocidad al acercarse a la isla de Jamaica, ya que de no lograr bajar su velocidad podría haber tomado camino más al oeste y amenazar a la península de Yucatán, lo que hubiera sido otra sorpresa como ocurrió con el huracán “Emily” en el 2005 a finales del mes de julio, afectando la parte noreste de la península de Yucatán.

La península de Yucatán pese a la activa temporada de ciclones tropicales que estamos teniendo, hasta ahora no ha sido afectada, como ocurrió en el 2020 y 2005, años más activos de todos los tiempos y solo el área de baja presión que luego fue “Claudette” nos ha afectado indirectamente con lluvias, pero a la mitad de la península de Yucatán y las lluvias aunque fueron fuertes no alcanzaron la intensidad que alcanzó el año pasado “Cristóbal”. El mes de julio por lo general es tranquilo en el número a alcanzar de formaciones de ciclones tropicales, pero estaremos pendientes de la posible formación de fenómenos, porque la temporada de ciclones aún está empezando y falta aún mucha historia por escribirse.