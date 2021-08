Agosto, incremento de huracanes y lluvias

Ya estamos en agosto y las condiciones ambientales poco a poco irán cambiando, los modelos marcan que para fines del mes ya estaremos en una fase favorable de la oscilación Madden Julian y, con ello, la posibilidad de formación de ciclones tropicales en la zona será muy grande. También, a partir de este periodo se forma el 90% de los fenómenos de la temporada, en esta etapa se presenta el pico o la fase intensa de la misma época para la Península de Yucatán y la cuenca del 15 de agosto al 15 de octubre, ya que como es sabido, en el mes de septiembre y en la fase intensa se ha presentado la gran mayoría de los huracanes que han afectado a la región, sobre todo al estado de Yucatán.

El último fenómeno intenso en Yucatán fue “Isidoro” en el año de 2002, y para la Península “Dean” en el año 2007, que fue a fines del mes de agosto. Pero ustedes dirán, ¿y los ciclones tropicales del año pasado no contaron?, pues aunque fueron 4 los que nos afectaron, recordando que fue primero “Cristóbal” en octubre, luego “Gamma”, “Delta” y “Zeta”, ninguno de ellos fue de categoría intenso, según la escala Saffir-Simpson, y lo que sí trajeron fue mucha lluvia, en especial la tormenta tropical “Cristóbal”.

Llevamos ya 19 años sin afectación de un ciclón tropical intenso en el estado de Yucatán, y 14 años para la Península, aunque es preocupante por el tiempo que ya pasó, debido a que el promedio de afectación para la entidad es de 9 a 11 años y para la Península de 7 a 9 años en promedio, debe recordarse que al hablar de estos fenómenos no hay nada escrito, y ya estamos en el rango de probabilidad que nos afecte alguno intenso. Esta temporada regresará el fenómeno meteorológico de “La Niña”, según indican los modelos y eso deberá de ocurrir a principios o mediados del próximo mes de septiembre, lo que hará que se intensifique la temporada de ciclones, provocando que se alargue la fase intensa para todo el mes de octubre y principios de noviembre muy similar a lo ocurrido el año pasado 2020, y eso sí es de preocupar.

Los modelos están marcando que al menos los primeros 15 días de agosto seguirá la tranquilidad que ha predominado durante julio, la actividad que existe ahora en el océano Pacífico no permite que el Atlántico se active, ya que provoca que los vientos cortantes estén más dinámicos de lo normal, aunque algunos modelos sugieren la formación de algún ciclón tropical para mediados o un poco antes de este mes en el Atlántico, mas el futuro de este sistema meteorológico de formarse no será muy alentador ya que aún hay condiciones no favorables en el Atlántico y como les mencioné, estas condiciones cambiarán a fines de agosto.

Tal vez cuando se publique este artículo ya sabremos el último pronóstico de la temporada de ciclones tropicales dado a conocer por la Universidad Estatal de Colorado, E.U.