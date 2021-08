El mito de Cancún: huracán “Allen”

Se cumplieron 41 años del susto que nos pegó uno de los grandes huracanes del siglo pasado, “Allen”, categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, un fenómeno que nació antes del pico de la temporada de 1980, y que fue además de tipo Cabo Verde, es decir, que recorrió todo el Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, y su destino final fue la desembocadura del rio Bravo, en la frontera de México y los EU.

En aquellos tiempos Cancún estaba ganando rápidamente bonanza con sus nueve años de vida, ya que fue fundado en el año de 1971, y nunca había sido afectado por un ciclón tropical y mucho menos por uno categoría 5, así que había menosprecio hacia esos sistemas meteorológicos, lo que le importaba a ese balneario turístico del Caribe mexicano era atraer inversiones extranjeras, lo que sin duda estaba logrando, al colocarse en el número uno a nivel nacional desbancando a Acapulco, estaba en camino a perfilarse como uno de los sitios turísticos más famosos de Latinoamérica.

En 1980 se creía que en la zona del canal de Yucatán existía un área de alta presión natural que desviaba a los ciclones tropicales que vinieran del Caribe, pero lo que realmente sucedía como hasta la fecha, es que los huracanes tienden a ir hacia el canal de Yucatán y luego recurvar hacia la península de la Florida, EU., y ese comportamiento de una buena parte de los ciclones tropicales que se acercaban sobre todo a la parte norte de la península de Yucatán, creó un ambiente de confianza para el proyecto Cancún que fue reforzado cuando en agosto de 1980 el huracán “Allen” surgió en la zona y puso nervioso a más de un inversionista del proyecto turístico en pleno crecimiento, pero existía la confianza de que ese poderoso huracán se desviaría de último momento y no afectaría de lleno, y eso fue lo que ocurrió

La Alta Presión de Azores se comprimió un poco y el poderoso huracán de categoría 5 que se dirigía directamente a la zona como lo había hecho en su momento en 1967 el huracán “Beulah”, no tan poderoso como el huracán “Allen”, pero sí intenso y que sí afectó a la zona, dio un giro hacia el noroeste de último momento y “Allen” paso por el canal de Yucatán, creándose desde entonces con fuerza un mito que decía que a Cancún no podrían afectarles los ciclones tropicales, y que lo que había sucedido en el pasado no se repetiría, y ese paraíso turístico estaba en una zona que jamás sería afectada en el futuro por un gran huracán, si acaso, solo lluvias podrían dejar este tipo de sistemas meteorológicos.

Se vivió mucho tiempo con ese mito gracias al descanso que hubo para esa zona del Caribe de la afectación de los ciclones tropicales hasta el año de 1988, cuando otro gran huracán se formó en el Atlántico y se dirigió hacia la zona, pero “Gilberto” no era cualquier fenómeno, su tamaño y potencia alcanzada lo hacían el más peligroso formado en la cuenca del Atlántico, pero era tal la confianza que había en las autoridades y población que eso no preocupó y se dejó los avisos y las alertas hasta último momento a pocas horas del impacto; “Gilberto” acabó violentamente con ese mito.