Por lo general la llegada del otoño siempre se asocia a una disminución de las temperaturas, con amaneceres más frescos y la presencia de frentes fríos, además de la disminución de las lluvias y el cambio en la dirección de los vientos, que deben ser ahora del este y noreste, junto a una modificación casi total de las condiciones del tiempo.

Así siempre ha sido el otoño en nuestra zona, pero este año no está ocurriendo igual, ya que el calor permanece y tenemos temperaturas calurosas durante el día de hasta 37 grados Celsius de máxima, los amaneceres aún no son frescos, los frentes fríos no llegan. Las lluvias por el momento han disminuido, pero ya se viene encima una racha y no provocadas por algún frente frío o ciclón tropical como suele suceder, sino provocadas por las ondas tropicales, que deberían de ser débiles para la época y más espaciadas, ya que la temporada de estas ondas suele iniciar a fines de mayo y terminar a mediados de octubre, junto con el periodo de lluvias y la fase intensa de los ciclones, sin embargo, aún siguen estos fenómenos como sucedió el año pasado, cuando acabaron hasta noviembre y provocaron la formación de huracanes en noviembre.

Revisando la información del comportamiento de los meses de octubre desde 1997 de la estación climatológica de la UADY, nos encontramos con que en una ocasión el mes se comportó similar a lo que estamos viviendo. En 2009 se registró mucho calor y temperaturas altas, en esa ocasión hubo poca lluvia y no llegó al promedio y temperaturas sensiblemente altas de hasta 38 grados Celsius. Ahora en 2021 está sucediendo 12 años después, por lo que podría pensarse en algún ciclo, pero no concuerda con lo ocurrido en 1997 y no tenemos datos de años atrás. Lo que sí podemos decir, es que no es la primera vez que ocurre esa situación, por lo que se descarta que sea parte del cambio climático, aunque habría que analizar muchos años atrás si hubo algún octubre muy caluroso.

Las temperaturas normales para octubre son máximas de 33 grados Celsius y mínimas por debajo de los 20 grados Celsius, algo que no está sucediendo ahora y hay varias razones: la primera, aún no llegan los frentes fríos fuertes a la zona y los que han arribado han sido muy débiles y sus efectos no fueron determinantes para cambiar la temperatura a la baja tanto en las mínimas como en las máximas, el viento dominante no ha cambiado y sigue siendo del este y sureste, cuando ya debería ser del este y sobre todo del noreste, este último con característica más templadas y frescas, que para los antiguos anunciaba que las ánimas ya estaban en camino.

Veremos cómo se porta esta segunda quincena de octubre que no promete nada fuera de lo común, lo único que esperamos es que haya un aumento en el potencial de las precipitaciones y eso haría que refresque un poco la temperatura calurosa, pero el bochorno seguirá, se los aseguro