Comportamiento de las lluvias y nivel freático 2021

Algo que a todos se les olvidó o quieren olvidar son las inundaciones por rebose del acuífero de Yucatán 2020, cuando fuimos azotados por 4 ciclones tropicales y se provocó que el nivel del agua subterránea alcanzara la cifra de 5.20 msnm, y rebosara en zonas del noroeste y norte de la ciudad de Mérida, y en la zona noreste del Estado, en especial entre Tizimín y Río Lagartos. Áreas donde el nivel del terreno con respecto al nivel medio del mar (msnm) era menor a 5.00 msnm, afectando zonas como el fraccionamiento Las Américas y el norte de Ciudad Caucel, a todas las comisarias ubicadas al noroeste y norte de la ciudad de Mérida, y a la zona de más alta plusvalía al norte de la capital, además de todos los estacionamientos subterráneos, junto al paso a desnivel. De igual forma las sascaberas convertidas en parques quedaron por debajo de dicho nivel, todo esto debido a la precipitación acumulada anual de 1.873,2 lt/m2, una cantidad jamás registrada en la historia de Mérida y de Yucatán.

Este 2021 el nivel del agua subterránea bajó después de la sequía, en mayo hasta 2.550 msm, o sea hubo una disminución de 2.650 msnm, con respecto al nivel máximo de 5.20 msnm, y esa cantidad de altura de agua subterránea que se tiene es mayor a la que dejó el huracán “Isidore” en el año 2002, muy similar a la que dejaron las extraordinarias lluvias de la tormenta “Cristóbal”, en junio de 2020, muy por arriba del nivel normal del acuífero yucateco.

Las lluvias este año se comportaron dentro del promedio con 1.090.1 lt/m2, provocando que el acuífero se elevara a la cifra de 3.444.0 msnm en septiembre, y aunque las lluvias deberían terminar en octubre, se temía que continuaran hasta noviembre, algo que no ocurrió y el nivel del agua subterránea dejó de subir, quedando a 1.756 msnm de alcanzar el punto crítico de 5.20 msnm.

Actualmente, con la ausencia de lluvias en octubre y lo irregular de las mismas en noviembre, el nivel del agua subterránea se encuentra en 2.602 msnm, pero el peligro no ha pasado, ya que el nivel que se tiene es similar a cuando pasó la tormenta “Cristóbal”, y ya vimos que solo bastó lluvias con altura de lámina acumulada de 650 lt/m2 en menos de 3 semanas para provocar que el acuífero rebosara. Aunque los frentes fríos que han logrado llegar hasta ahora no han traído lluvias con acumulados importantes, basta recordar que en febrero pasado un frente frío acumuló 250 litros por metro cuadrado en la zona ex henequenera.

No hay que perder de vista que lo más que puede bajar hasta que comience la próxima temporada de lluvias es más o menos 2.50 msnm y con eso se nivelaría el nivel del agua subterránea, pero las lluvias de la temporada 2022 y la posible llegada de algún ciclón con mucha precipitación, haría que los niveles se elevaran, siempre y cuando, no caiga ni una gota de agua de ahora hasta mediados de mayo, algo que es muy difícil que ocurra.