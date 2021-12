Xok k’íin, cabañuelas mayas

Hoy hablaremos de un recurso que utilizaban los antiguos mayas y que aún se usa por la población de la Península que se ubica en el estado de Yucatán en su parte este, sureste y el sur, así como por los pobladores mayas del centro y norte de Quintana Roo y en el noreste de Campeche, me refiero a las famosas CABAÑUELAS, empleadas para poder predecir el clima que ocurrirá a lo largo del año.

Es necesario recordar que la temporada invernal nos da una idea de lo que ocurrirá durante un ciclo meteorológico y el de enero es el más intenso, pues va de fines de diciembre, todo enero y parte de febrero. Los mayas llevaban registro del clima todo el primer lapso junto con el comportamiento de ciertas plantas y aves, sobre todo, para apoyarse y poder predecir el clima.

Se compone de 4 vueltas, la primera se asocia a cada día del mes del año, es decir, el día 1 es enero, el 2 es febrero y así sucesivamente hasta llegar al 12, luego va la segunda vuelta del 13 al 24 y funciona en sentido contrario, o sea, el 13 se repite diciembre, el 14 noviembre y va retrocediendo hasta llegar al 24 que es enero nuevamente, después toca la tercera vuelta del 24 al 30, siendo que por cada día corresponden 2 meses, 24 es enero y febrero, el 25 marzo y abril y así correlativamente, y finalmente, la cuarta y última vuelta correspondiente al 31, donde cada hora es un mes hasta completar las 12 y luego en sentido contrario.

De igual forma se realiza la observación del comportamiento de animales como las aves y la floración que ocurrirá para saber si hay ciclos de sequía y lluvias; de las aves se observa a la calandria o yuya, en particular la construcción de sus nidos, mucho nos dirá el tamaño, si es corto, mediano o largo, mientras más largo sea el nido más tardía será la entrada de la humedad; otra ave que se observa es la chachalaca, que canta entre las 6 y 9 am, pero si lo hace entre las 2 y 4 am, significa que lloverá intensamente; otro elemento no menos importante es el árbol del Jabín, en él se observa el comportamiento de su florecimiento, del color que tendrá, si es muy verde indica entrada tardía de la humedad; otro elemento son las hormigas, si llevan en sus hombros a los hijos indican lluvia pronto. ¿Qué sigue luego?, analizar las coincidencias que ocurran y tener una referencia del comportamiento del clima a lo largo del año. Quiero aprovechar esta información para agradecer a don Concepción, agricultor maya, de la zona de Peto, por su apoyo para realizar este artículo.

Por cierto, este año, en pleno diciembre, los arboles de Macullis ya florearon y en color intenso, y el árbol de la Ceiba también ya tiene flores, indicando que la sequía de 2022 empezará pronto, se adelantará y de ocurrir sería entonces extensa y con más tiempo de lo normal, ya que debe de empezar a inicios de marzo y no antes como indican los árboles ya mencionados.