Para la temporada de calor y sequía 2022 se espera un comportamiento de acuerdo a los modelos de predicción dentro de lo normal, empezará en tiempo y forma a fines de febrero, las lluvias que cayeron por los frentes fríos 28 y 29, dejaron una lámina de altura de agua más uniforme en todo Yucatán, la cual ha ayudado al monte a tener más verdor, retrasando lo que se creía un inminente adelanto de la sequía, con excepción de la zona de Hunucmá, en donde casi no llovió, por lo que la zona noroeste pegada a la costa se considera que se encuentra en una fase de aridez adelantada, según el mapa de monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional.

Como cada sequía, la parte pico será desde la segunda quincena de abril hasta el mes de mayo, cuando inicien las lluvias y deberán de aplicarse desde ahora los protocolos para cuidar la salud, deberemos evitar que nos afecte el “golpe de calor” y, para ello, tenemos que seguir las recomendaciones: tomar líquidos en abundancia o sea estar completamente hidratados; usar ropas claras de preferencia, ya que las ropas obscuras absorben mucho calor y radiación; checar constantemente el estado de los alimentos y mantenerlos en lugares frescos, ya que con las temperaturas altas es muy fácil que puedan descomponerse; no estar expuesto a los rayos solares por más de 2 horas seguidas sin protección alguna y evitar hacer ejercicio a la intemperie en horario de 11 a 16 horas; usar bloqueador No. 30 si vamos a estar expuestos a los rayos solares por un tiempo para proteger nuestro cuerpo y la piel de posibles afectaciones que podrían incluso generar cáncer; usar sombrero, gorra o sombrilla si vamos a estar en el exterior y permanecer al pendiente de los niños y ancianos, debido a que ellos por su edad son muy vulnerables a los rayos de Sol.

La sequía viene acompañada de incendios que se provocan en forma natural o debido a las quemas de las milpas de año con año, para esta temporada ya existe un calendario para todo el Estado con el fin de tener control de la quema y que la ayuda sea adecuada y rápida en caso de presentarse una situación de descontrol de la misma, por lo que la recomendación es seguir el calendario a todas las personas involucradas en esta actividad en sus milpas.

Es necesario que colaboremos con algunas acciones importantes y necesarias para que no se generen incendios en el monte o en terrenos baldíos, la primera es evitar quemar basura, una costumbre que por lo general se hace en los poblados del interior del Estado, ya que a veces se sale de control, siendo la causa número uno de siniestros; otra medida es no tirar colillas encendidas de cigarro en las carreteras, ya que podrían provocar un incendio; una más procurar no dejar envases de cristal en las áreas de la carretera, porque pueden generar el efecto lupa que produce fuego; además no hacer fogatas en el monte y efectuar guardarrayas tanto para los que tienen sus viviendas en los linderos de los poblados como los que viven en las zonas con alta concentración de hierbas; y también es importante limpiar los lotes baldíos, en caso de detectar un incendio repórtelo al 911.