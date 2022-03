Tendencias en el comportamiento de los ciclones tropicales

Estamos a 2 meses y 10 días de que inicie la temporada de ciclones tropicales 2022, y ya las agencias internacionales y los modelos matemáticos de predicción nos están dando una idea de lo que pudiera suceder cuando inicie el próximo 1 de junio y finalice el 30 de noviembre.

La temporada consta de dos fases, una que inicia el 1 de junio y termina aproximadamente el 30 de julio, la cual se caracteriza por la poca formación de ciclones y la gran mayoría no son intensos, junio es el mes más activo por lo general, pero esto no implica que en julio no pueda llegar a la zona un huracán intenso, ya que ha ocurrido en el pasado. La segunda fase inicia la semana dos de agosto y culmina el 30 de noviembre, pero en este periodo por lo general se presenta la parte más intensa de los fenómenos que va de la última semana de agosto hasta la primera de octubre, durante ella se presentan la mayor formación de ciclones, tanto en número como en intensidad, y por lo general en estas fechas han afectado a la Península de Yucatán y a nuestro estado en particular, los peores huracanes de la historia.

Recuerde al huracán “Janet” en 1955, “Beulah” en 1967, “Gilberto” en 1988, “Isidore” en 2002 y “Dean” en 2007. Otros han llegado en octubre y han sido muy destructivos como “Inez” en 1966, afectando Yucatán, y “Wilma” en 2005, que impactó al estado de Quintana Roo, así como “Roxana” en 1995 en el estado de Campeche.

La mayoría de los modelos de predicción y agencias internacionales como CANSIPS, NMME, ECMWF, UKMET y el NOAA de los Estados Unidos predicen hasta el momento que tendremos la influencia del fenómeno de “La niña”, que como todos sabemos, se caracteriza por favorecer la formación de los ciclones, debido a la ausencia del viento cortante, estando las aguas oceánicas de Atlántico, golfo de México y mar Caribe por encima de lo normal en cuanto a su temperatura (el vapor de agua que se genera es el componente principal que alimenta a los ciclones tropicales), estará presente la Oscilación MADDENJULIAN que indica un ascenso significativo del aire, lo que favorece ampliamente la formación de nubes de tormenta.

Se prevén anomalías positivas en África y océano Indico y negativas en el Atlántico, golfo de México y mar Caribe, lo que significa condiciones ideales para que el tren de Ondas Tropicales salga de África hacia el océano Atlántico, tomando en cuenta que a mayor número de Ondas se incrementa la posibilidad de formación de ciclones, ya que las Ondas Tropicales son las semillas y la zona de interconvergencia Tropical este arriba del golfo de Guinea en África.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que se espera que sea una temporada muy activa de ciclones tropicales por encima del promedio, muy similar a las temporadas pasadas 2020 y 2021, y todo esto dicho, deberá ser confirmado en el primer pronóstico que emitirá la Universidad Estatal de Colorado a principios de abril para la zona del Atlántico, golfo de México y mar Caribe.

Hoy es el Día Meteorológico Mundial, una felicitación a todos los meteorólogos en su día y a los que hacen meteorología también.