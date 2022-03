Sequía 2022, menos intensa

Se esperaba debido a “La Niña” una sequía parecida a la de 2021, ya que igual estuvo presente ese fenómeno, la actividad de frentes fríos que ha habido en marzo ha traído lluvias en diferentes intensidades, lo que ha evitado que la aridez sea fuerte.

Sin embargo, lo peor de la sequía está por venir, debido a que abril siempre es muy seco, al igual que las dos primeras semanas de mayo, pero de seguir la corriente polar ártica más inclinada hacia la parte centro y este de los E.U. provocando el deslizamiento de las masas de aire frío hacia el sureste, es muy probable que de los 3 frentes fríos que en promedio faltan por darse, 2 en abril y 1 en mayo, ocurran y lleguen más de los promediados, provocando que no termine la temporada de fenómenos al iniciarse el quinto mes del año.

Los modelos matemáticos de predicción han indicado que la sequía para esta zona de la República mexicana será de entre lo normal y un poco por debajo, lo curioso es que las cabañuelas mayas indicaron la presencia de humedad en plena sequía, situación que hasta el momento para ambas situaciones de predicción la moderna y la maya se ha estado cumpliendo, pero no será impedimento de ninguna manera para la quema de la milpa que se está realizando por zonas y fechas, ya que la tumba del monte y preparación ya fue realizada y solo se espera su periodo calendarizado para efectuarla por los campesinos.

Pero una vez que pasen los efectos de frentes fríos, no sorprenda a nadie que las temperaturas se vayan rápidamente al alza y que las ondas cálidas hagan acto de presencia, ya que es la época en que deben de aparecer para provocar ambientes en verdad muy calurosos, algo que ahora con el cambio climático y de las condiciones del tiempo, son muy rápidos y la tendencia es que duren más, sin llegar a valores récord.

Las temperaturas calurosas serán las que predominen por un largo periodo mientras no aparezca ningún frente frío, se espera que ya no provoquen temperaturas muy bajas, sino un refrescamiento de las mismas, sin embargo, el fenómeno No. 38 sí las provocó y ahora ocupa un lugar entre los frentes que han logrado hacer bajar las temperaturas a menos de 15 grados Celsius en plena sequía.

Mucha gente me pregunta cómo estará el tiempo para la Semana Santa y para la Pascua, que ocurrirán durante las vacaciones escolares, y la verdad es que es muy difícil decir qué acontecerá en un pronóstico de más de 5 días, los modelos muestran tendencias hasta esa media, pero algunas tendencias tienen mucho error, ya que son a más de 5 días, por lo tanto, ninguna predicción a más de estos días es válido, quien les diga lo contrario o realice predicciones con mayor fecha será un falso profeta, ya que son posibles tendencias, así que por ahora, al menos para un servidor, es imposible decirles qué sucederá para esas semanas.