Calor 2022, ¿más fuerte que otros años?

Muchos comentarios he recibido acerca de la temporada de sequía y calor de este año. Déjenme decirles que son dos cosas diferentes las que ocurren en esta época del año, pero que van a la par; la sequía es el déficit de humedad del suelo y el calor son las temperaturas altas que se presentan cada año.

¿Qué es lo que está sucediendo? Nada anormal, lo mismo de cada año, solo que esta vez la sequía está menos fuerte, ya que no hay déficit de humedad en el suelo gracias a las lluvias que han caído con la llegada de los frentes fríos de esta temporada invernal 2021-2022. Entonces, ¿qué sucede realmente si no hay déficit de humedad y gracias a ello se debe el verdor del monte lo que ha ayudado a que los incendios sean menos?, ¿por qué se siente tanto el calor?

Para explicarlo hay que remontarnos dos años atrás, sobre todo, a lo vivido en esta temporada invernal que ya terminó; esta vez sí hubo un invierno con sabor a invierno y no como en otras ocasiones que eran con sabor a verano, por lo que la temporada de sequía y calor empezaba a fines de enero o principios de febrero, ahora empezó hasta marzo como debería de ser.

La fase fuerte está iniciando en abril como también debería de ser, ya que en otros años empezaba desde febrero, generando que para estas fechas estuviéramos en crisis con la sequía y el calor, y el que todo transcurriera normal con las llegadas de frentes fríos desde noviembre hasta ahora, provocó que las temperaturas máximas antes de la segunda quincena de marzo fueran de 30 grados Celsius o menos, y así nos acostumbramos a estar sin mucho calor.

En el año 2021 en la temporada de sequía y calor que no fue tan fuerte, pues seguíamos encerrados por la pandemia y casi no sentimos el calor, pero en el año 2020, que fue de las temporadas de sequía y calor más fuertes que se recuerde en los últimos 25 años desde 1987, todos estábamos encerrados a tierra y lodo en nuestras casas, y no había clases ni se iba a trabajar se hacía home office, y los 40 días o más que hubieron desde marzo y todo abril con temperaturas de 38 grados Celsius o más, ni en cuenta para nosotros y no sentimos el tremendo calor que imperaba en el exterior.

Ahora ya todos en clase, trabajando y/o en la calle, pero resulta que nos desacostumbramos al calor que impera en Yucatán, sobre todo, para estas fechas, por eso sentimos que morimos cada vez que se presentan temperaturas muy cálidas y ambiente en verdad muy caluroso como ha sucedido en los últimos días, ya que no es que haya temperaturas más altas y ambientes más calurosos, para nada, es el mismo calor que cada año ha habido y de hecho con periodos no tan largos gracias a que los frentes fríos no han dejado de llegar.

Así que no se me asusten, no es el fin del mundo todavía, todo está normal.