Disminuye la llegada de frentes fríos

Analizando el comportamiento de las temporadas de frentes fríos con datos de las estaciones de la Uady desde el año de 1998, se ha observado una disminución de su llegada durante el mes de abril.

La teoría dice que con el calentamiento global que ha producido el cambio climático, las masas de aire frío irán disminuyendo su llegada hacia el sur del polo norte e irán acortando su distancia a recorrer hacia el sur, hasta que llegará el momento en que dejarán de alcanzar la Península de Yucatán.

Esto ocurrirá primero en los meses de sequía y posteriormente en plena temporada de invierno, que es del 15 de diciembre al 15 de febrero, dejando de arribar o disminuyendo sustancialmente su presencia.

El proceso ha empezado y lo dicen los inviernos con sabor a verano que últimamente se han presentado, como ocurrió esta temporada 2021-2022, que ha sido muy activa hasta el momento, y esto no significa que la atmósfera del planeta tierra se esté recuperando, solamente fue un lapso en que la temporada de invierno se está comportando como lo hacía hace muchos años hasta la década de los 80, cuando empezó a tener poco a poco, una temporada tras otra, una disminución de afectación de las masas de aire frío.

En el mes de abril, que en teoría deberían afectarnos la llegada de dos frentes fríos, uno en la primera quincena del mes y otro en la segunda quincena, provocando lo que llaman los campesinos como la segunda lluvia de las ciruelas, porque la lluvia ayuda a madurar las ciruelas que ya brotaron, pero a veces este fenómeno que se da por la llegada de un frente frío que trae granizo, viento fuerte y mucha carga eléctrica, y producen daños, no solo a las ciruelas, sino a todo tipo de cultivos que se están dando; el segundo frente frío cuando llega suele conocérsele como el ventarrón del “Día del Niño”, porque por lo general es más viento que lluvia y por la época en que llega que es ya el pico de la temporada de sequía.

Pues bien, analizando la información de lo que ocurre en el mes de abril desde el año de 1998, observamos que se han presentado abriles sin afectación de frentes fríos, siendo que de los 24 años observados, en 13 años no se presentaron estos fenómenos; en 8 años solamente un frente frío, ocurriendo 5 años a principios del mes y 3 veces al final, y solamente en 4 ocasiones veces fenómenos para abril. 2003, 2007, 2008 y 2009 son los años en que han ocurrido y no ha vuelto a acontecer, aunque claro, esto no quiere decir que así se quedará, pues habrá algún abril en que se observarán dos frentes fríos.

Nada está escrito en piedra, pero de no ocurrir y con el tiempo que ya ha pasado, podría ser que la disminución de dos a un frente frío para abril será casi un hecho.