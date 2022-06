“Gilberto” no debe de olvidarse

La historia de los ciclones tropicales es conocida para la Península de Yucatán, desde la época de nuestros antepasados mayas, ellos le tenían gran respeto a estos fenómenos meteorológicos que les provocaban hambruna, muerte y destrucción cuando eran afectados, de hecho, la palabra huracán tiene su origen en la lengua maya.

Cristóbal Colón fue el primero en reportar que en el Atlántico surgían grandes tormentas muy destructivas que afectaban a la flota mercante, de las cuales se registran muchas en la historia de la Península de Yucatán. Antes de la llegada a la entidad del huracán que en su momento se llamó del siglo: “Gilberto”, en septiembre de 1988, la cultura de prevención contra los ciclones tropicales, los preparativos de la población yucateca, se hacían con base a experiencias personales que se transmitían de generación en generación, el Gobierno en turno hacía lo mejor que podía siguiendo manuales que se aplicaban en otras partes del mundo.

Hay que recordar que en 1988 no había internet ni celulares, así que toda la información sobre estos fenómenos era manejada por la radio, televisión y medios impresos, y muy pocas personas tenían antena satelital para ver el canal del tiempo de los EU., así que la formación de un poderoso huracán intenso en el mar Caribe al principio no asustó a nadie en la Península de Yucatán y, en particular, a nuestra entidad, había la confianza con base al tiempo transcurrido desde la última afectación, en 1967, con el huracán “Beulah” y el desvío, en 1980, del poderoso y peligroso ciclón intenso “Allen”.

No había nada que pudiera preocupar a la Península de Yucatán y menos al Estado, pero “Gilberto”, día a día, mientras se movía rumbo a la región, seguía ganando poder hasta convertirse, el día martes 13 de septiembre, en el peor huracán que se hubiera formado en aquel entonces en el océano Atlántico, los tibios preparativos que se estaban haciendo tanto en Quintana Roo como en Yucatán, pasaron de la calma y el “no pasa nada”, a una alarma y temor inaudito cuando esa noche se perfiló para atacar de frente a las grandes y modernas instalaciones turísticas del Caribe mexicano, para luego irse de lleno hacia el estado de Yucatán, en donde no fue sino la mañana del mismo miércoles 14 de septiembre, a menos de 12 horas de la llegada de “Gilberto”, que se empezó con los preparativos y evacuaciones a la carrera y como se pudiera, todo por el exceso de confianza y el pensar que no pasaría nada, sino que lo ocurrido años atrás con otros huracanes. “Gilberto” fue tan catastrófico a su paso por Yucatán, que resultó un verdadero parteaguas en la historia del Estado, pero no se debe dudar que volverá a ocurrir el paso de un meteoro de tal magnitud, eso ni dudarlo, pero desgraciadamente no sabemos cuándo sucederá, por eso como dice el dicho: “prepararse para lo peor esperando lo mejor”, lo cual deberá ser tarea de todos los años, que no nos agarre con la guardia descuidada otro “Gilberto”.