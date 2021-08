Ciclones tropicales erráticos: “Grace”

La tormenta tropical “Grace” ha dado dolores de cabeza y está poniendo nerviosa a toda la población del norte y centro de la península de Yucatán, pero así es esto de los ciclones, que a veces no es que no hagan lo que dicen los modelos matemáticos, sino que no se desarrollan y mueven con una lógica desde el punto de vista meteorológico que desconcierta al mundo científico, pero siempre han existido, no es la primera vez que se presentan, y ejemplos de ellos hay muchísimos como lo fueron: “Gilbert”, “Isidore”, “Dean”, “Wilma”, “Roxanne”, “Opal”, “Emily” y un mundo de fenómenos que vaya que dieron dolores de cabeza poder seguirles la pista y ver hacia dónde se dirigían.

En estos casos, a pesar de lo que los modelos matemáticos decían, lo principal fue que no se cumplió, y sí se logró alertar a tanta gente de zonas que en algún momento tuvieron que prepararse para que al final ni de chiste pasó el ciclón, pero que tal si hubiese pasado de último momento por algún cambio no previsto y los afectaba, entonces habría las reclamaciones por lo contrario, y eso precisamente estamos viviendo con “Grace”, pero definitivamente cuando usted lea esto ya se sabrá con mayor exactitud a dónde irá y a quiénes afectará, así son los pronósticos de los ciclones, los modelos matemáticos no son la magia pura de la meteorología, ojalá lo fueran, pero sí ayudan muchísimo a tomar decisiones importantes, son una herramienta valiosísima y al menos dan una idea de hacia dónde se puede dirigir el huracán aunque cambie un poco el punto de impacto final.

La ahora tormenta tropical “Grace” desde que nació presentó un comportamiento errático, ya que enfrentó todo tipo de fenómenos meteorológicos desde aire seco y aire cortante que provocaron que no tenga una definición exacta de su proceder, por eso no se ajustaba al modelo y así se fueron salvando, pese a que se prepararon, las islas Vírgenes, la isla de Puerto Rico y la isla Española en parte, ya que solo llovió en el sur de Haití. Con la península de Yucatán al no haber paridad e igualdad de modelos o sea que todos digan los mismo, lógicamente empieza el juego de estar cambiando por dónde pasará. Primero se dijo que pasaría por el canal de Yucatán, luego que sobre Cancún y la parte noreste de la Península, luego que le toca también al noreste del estado de Yucatán, después que a Telchac y la zona centro del Estado, luego que ha Mérida y más zonas de la entidad y por último a todo Yucatán.

Ya ustedes verán como acaba la novela llamada “Grace”, pero en el último reporte de las 4 pm del martes, ya no hubo ajustes, la curva ya quedó, parece que ahora sí el consenso de modelos se ha ajustado y lamento decirles que todo Yucatán quedará afectado incluyendo a la ciudad de Mérida, ya lo comentaremos la próxima semana.