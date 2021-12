Reflexiones de un año viejo

De este 2021 ya quedan muy pocas horas, tal vez las exactas para analizar y agradecer por todo lo vivido en un trayecto que fue tan complicado como el anterior, y en el que se puso de nuevo a prueba nuestra resistencia a un maligno virus que ha cambiado nuestras vidas, pero que también nos enseñó a transformar nuestra capacidad de adaptarnos, con responsabilidad a las nuevas y muy estrictas maneras de vivir en sociedad.

Cuánto hemos extrañado los abrazos cálidos y sinceros; las reuniones plenas de afectos y sonrisas que ya no vemos por el uso del cubrebocas, y que nos hacen imaginar, a través de las miradas, esas nuevas formas de sonreír. Antes, con un apretón de manos, dábamos muestras de comunicación sincera y afectividad, hoy, con el puño cerrado intentamos decir lo felices que nos sentimos de ver de nuevo a ese amigo o familiar.

2021 se queda en los recuerdos como un año de contrastes, miedos y retos. Observar ha sido para mí una forma de redescubrir mi entorno; agradezco a Dios por esos mágicos atardeceres que me permitieron valorar la grandeza del planeta a través de sus colores y la significación de despedir un simple día en nuestras vidas, mirar directamente a los ojos de las personas y saber, a través de esas miradas, lo felices o infelices que pueden ser, los pesares que los agobian o las alegrías que nos transmiten al verlos sonreír a través de los espejos del alma. Observar también a aquellos que simulan y pretenden ser lo que no son; a los que necesitan brillar apropiándose del centelleo de otros y claman ser grandes, sin darse cuenta de su pequeñez humana. Pero yo me quedo con aquellos que han sido amables, sinceros, cálidos… son muchos los que llegaron para hacerse parte de mi vida este año de tantas y muy gratas experiencias. Valiosos todos y muy sensibles amigos que se asomaron discretos y a los que he guardado en ese imaginario costal donde celosamente llevo a todos aquellos con quienes comparto afectos y saberes.

El año que nos deja se llevó, entre las hojas del viento con sus silenciosas y dolientes ráfagas, a muchos seres queridos, familiares y amigos entrañables. No ha sido fácil despedirlos ante el dolor y el pesar que nos abruma, y que nos hace orar con una fe inusitada ante tanta fragilidad y angustia. Sus almas vagan ya en los celestiales umbrales y su esencia permanece viva en los recuerdos. Esas mismas evocaciones nos hacen también agradecer por aquellos que nacen hoy a esta nueva vida y que traen, seguro estoy, los sentidos más aguzados que les permitirán disfrutar los amaneceres y, tantos, y muy hermosos días de sol y lluvias.

2022 debe ser el año de la fe para todos aquellos que creemos e intentamos ser mejores; para los que viven alguna pérdida y sufren aún esas heridas en el alma; para quienes esperan un mejor trabajo y un salario digno, y para aquellos quienes sueñan y se esfuerzan por hacer realidad sus más caros anhelos. Vivamos con un espíritu animoso y fiel a nuestros credos; seamos agradecidos por el trabajo digno y por el fresco pan sobre la mesa y, sobre todo, por la familia y los verdaderos amigos, esos que nutren como alimento y fortaleza. Hoy brindo por todos aquellos que me aportan y que me hacen ver que la vida es mejor cuando caminamos por el mismo sendero, ese que nos lleva a destinos dignos y seguros; caminos de fe y de añoranza, que conducen a esa vida por la que todos luchan en una sociedad solidaria y recíproca, que a fin de cuentas es el mismo trozo de tierra que debemos abonar y regar a diario. Feliz 2022 para todos. ¡Salud!