En el tono íntimo de las buenas letras

Por: Lourdes Cabrera

José Juan Cervera investiga temas en los que el ser humano ocupa un papel central, pero una parte de su espíritu antropológico ha enriquecido el nicho perdurable de las humanidades: se ha ocupado del comentario crítico y la promoción cultural, siendo él mismo escritor. Antes de terminar el año 2021, me comentó de una obra suya, compilación de artículos periodísticos: La conquista de la belleza. La prosa fecunda de Ermilo Abreu Gómez, que bajo el sello de Ediciones Pera Grulla y con prólogo de Francisco Lope Ávila, desea compartir a más lectores. Un homenaje -provisional, confiesa- para conmemorar el 50 aniversario luctuoso del autor de Canek.

Respecto a este medio siglo sin Abreu, encontramos en redes una nota interesante de Víctor Roura y una carta sensible de Cecilia Abreu, orgullosa de la importante labor del bisabuelo. Pero nada mejor que una aproximación tan honda y detallada, como la que implica años de revisión, apuntes y organización creativa de datos -los suficientes y pertinentes- para brindarnos hallazgos no tan conocidos del autor o de sus obras.

El libro, desde luego, no habla tan solo de Ermilo, porque Ermilo es un espejo por donde asoma la mirada de José Juan. Desde la factura de su portada, sin imagen y en kraft, hasta el delicado y lúcido argumento de su crítica, pasando por los numerosos colegas y amigos a quienes agradece su apoyo en este esfuerzo individual, todo Cervera es semejanza de Abreu -de quien, dicho sea de paso-, también se comentaba que tenía un aire de San Francisco.

Se agradece cada una de las 15 aportaciones en las que predomina lo biográfico, era de esperarse, tratándose de un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y director del área de Filosofía y Letras de la Unión Panamericana. Sin embargo, José Juan no se molesta en destacar lo consabido: es fiel a la sustancia casi invisible que permite encontrar redes de relación más íntima entre intelectuales, a través de epístolas o anécdotas vertidas en charlas de café.

Modesto igualmente en la extensión de cada tema, el articulista permite aquilatar el ejercicio decantado de un paciente crítico, a la vez que deja abierta la invitación a profundizar. “Letras de amistad”, nos remite a los tres tomos de las memorias ermilianas; “Yugo y amargura en la entraña popular”, expande nuestra lectura de Naufragio de indios con notas históricas, lingüísticas y de recepción. Disfruté igualmente “La perfecta alegría”, por las razones que he mencionado acerca del espejo. Destaca por su tratamiento lingüístico “El milagro de la expresión”, pero imposible soslayar la riqueza histórica de “Ermilo Abreu Gómez en Espita”, pues la visita acontecía un año antes de su muerte y, al parecer, ya la presentía. El anuncio de Abreu a sus oyentes toca el tema de una futura conmemoración, pues así cerró su discurso: “Si las almas existen y no pierdo el camino, dentro de cien años he de encontrarme otra vez aquí, delante de ustedes, para oír el mejor canto sobre la gloria de Espita’”. A lo que José Juan comenta: “Un compromiso de esa magnitud bien merece esperar el plazo fijado”. Ya andamos por la mitad. Enhorabuena, estimado José Juan.