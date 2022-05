El legado musical de Guty Cárdenas, a 90 años de su inesperada muerte

El 5 de abril de 2022 se cumplieron 90 años de la trágica muerte del compositor Guty Cárdenas, asesinado en el Salón Bach de la Ciudad de México. Nació en Mérida el 12 de diciembre de 1905. Por tal motivo, a solicitud de la Secretaría Federal de Cultura y de la Sedeculta, el martes pasado ofrecí una charla en el Palacio de la Música con la participación -vía Zoom- del director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, y la actuación en vivo del trío Trovadores de Yucatán, que interpretaron diez temas del homenajeado, cuyos restos reposan en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca en el Cementerio General.

En la plática mencioné que Guty había grabado más de 200 canciones en la Columbia de Nueva York y unas 40 en disqueras de México. De las cuales, 47 son de su autoría y 29 de otros autores yucatecos.

La relación de las canciones de Guty grabadas por él mismo es la siguiente: 10 claves: Blanca rosa, Dile a tus ojos, Flor, Golondrina viajera, Me iré soñando, Nunca, Ojos tristes, Peregrino de amor, Rayito de sol y Yo quiero ser; 9 boleros: A qué negar, Aléjate, Fondo azul, Para olvidarte, Pasión, Quisiera, La lágrima, No me pidas que vuelva y Si yo pudiera; 2 claves-boleros: Dios te bendiga y Yo pienso en ti; 2 bambucos: Ausencia y Mi canción quisiera; 3 canciones: Chaparrita cuerpo de uva, Estrellita marinera y Ojitos chinitos; 2 canciones mexicanas: Y cómo hare y Será que ya no me quiere; 3 huapangos: Aquel era otro tiempo, Ni pienses y Piña madura; 9 corridos: Aviador Carranza,

Corrido de Cananea, El arreglo religioso, La República en España, Obregón, Pablo Sidar, Pobre gorrioncito, Tragedia de Nicaragua y Tragedia de Sidar, así como Hoy que vuelves (danza), Y mientras más (clave-son), Vaquerito (jarana), Tú fuiste (vals), En chinito (son), Ojos tristes (danzón) y Quisiera (rumba).

Seis canciones suyas no alcanzó a grabarlas, pero se conservan en partituras: Yucalpetén y El Caminante del Mayab (evocaciones mayas), Xtabay (evocaciónjarana), Campanitas de mi tierra (canción), La canción del estudiante (clave) y Canto negro (ñáñigo).

10 canciones de Guty llevan letra y música de su autoría; las otras fueron escritas en coautoría con los poetas yucatecos Ricardo López Méndez (8), Antonio Mediz Bolio (4), Ermilo Padrón López (2), Luis Rosado Vega (2), Alfredo Aguilar Alfaro (1), Bernardo Ponce G. Cantón (1), Ignacio Magaloni (2), Gabriel Antonio Menéndez (1), Manuel “Chel” Solís (1) y por poetas de otras regiones del país como Antonio Plaza (2), Federico Gamboa hijo (1), Los cuates Castilla (1), Roberto Treviño (1) y los venezolanos Juan Antonio Pérez Bonalde y Diego Córdoba (1), el colombiano Jorge Áñez (2), el español Gustavo Adolfo Bécquer (1), el argentino José Aguilar (1)

y el cubano Nicolás Guillén (1).

Próximamente la casa en la que nació Guty Cárdenas, en la calle 61 x 68, abrirá sus puertas, ya transformada en museo, gracias al auspicio de su sobrino, doctor Mario Durán Cárdenas.

*Investigador emérito de la ESAY