Poemas de mi autoría a la madre yucateca y a la mujer queretana

El pasado 10 de mayo, Día de la Madre, tuve dos satisfacciones artísticas. Aquí en Mérida, la Liga de Acción Social, que preside el licenciado Héctor Navarrete Muñoz, me invitó a hablar en el homenaje que anualmente celebra ante el Monumento a la Maternidad. El acto fue presidido por el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha y por los directivos de la benemérita institución, de la que forman parte el profesor Ariel Avilés Marín, como primer vicepresidente, y la escritora Teté Mézquita Méndez, secretaria. La Liga de Acción Social fue fundada en 1909 por el licenciado Gonzalo Cámara Zavala, a cuya iniciativa el gobierno de la República instituyó el Día de la Madre, en 1927.

Para esta significativa ocasión escribí el poema “Palabras rimadas en homenaje a la madre”, que dije al término de la ejecución del Himno a la Madre, de Augusto Ruz Espadas y Fausto Pinelo Río, interpretado por la Orquesta Típica Yukalpetén, dirigida por el maestro Pedro Carlos Herrera, y las voces del Coro Modelista, dirigido por el maestro Jonathan Rentería.

Mi poema inicia con estas palabras: Voy a referirme con amor y celo/ al ser más hermoso que el Señor creó,/ deseando este día que en mi patrio suelo/ canten las campanas echadas a vuelo/ al decir su nombre con profundo amor… A la madre eterna de todos los tiempos,/ -de hombres y mujeres, como usted y yo-/ para que su gloria juntos proclamemos/ con grandes pendones que alcancen los cielos, / para honrar su nombre en sagrada unión.

Ese mismo día, en la ciudad de Querétaro, fue subido a internet el vídeo Mujer queretana, huapango con letra mía y música de Miguel Muñoz Gutiérrez, interpretado por el tenor Andrés Pichardo, acompañado de mariachi sinfónico y coros de la Estudiantina Femenil de la Universidad Autónoma de Querétaro, en un espectacular arreglo del joven trompetista Juan Bruno Anaya Salgado.

El video muestra los rostros de cien mujeres queretanas en rincones de la ciudad, encabezados por doña Josefa Ortiz de Domínguez. Fue realizado por el grupo Queretanos con clase, con producción ejecutiva del doctor Andrés Garrido del Toral, cronista de la ciudad y del estado y presidente en aquella entidad de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. El vídeo puede verse en Youtube.

La ciudad de Querétaro me ha brindado muchas atenciones. En diversos foros he ofrecido conferencias sobre la canción yucateca y recitales de mi poesía y de otros bardos de nuestra tierra; mi canción Injusta lejanía forma parte del repertorio de la Orquesta de Cámara de Querétaro y fue grabada por la Estudiantina Femenil de su Universidad Autónoma, y he sido declarado Huésped Distinguido por el Ayuntamiento, en 2015, y “Cronista Musical del Mayab” en el Coloquio Nacional de la Crónica, en 2017.