Armando Manzanero cumplió 85 años y estrenó cargo (y 3)

A lo largo de su carrera Armando Manzanero ha recibido incontables reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos, la Medalla Agustín Lara, las llaves de la ciudad de Nueva Orleáns, Ciudadano Distinguido de Mérida, preseas del Sindicato Único de Trabajadores de la Música y de la Asociación Nacional de Actores; los premios Ronda y Guaicaipuro de Oro, en Venezuela; Antorcha de Plata y Gaviota de Plata, en Viña del Mar, Chile; reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Míster Amigo, en Brownsville, Texas, y muchos más. El 13 de agosto de 2010 asume la presidencia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la que fue vicepresidente de 1983 a 2007, y presidente adjunto, de 2008 a 2010.

En Mérida, una sala del Museo de la Canción Yucateca lleva su nombre. Allí se exhiben fotografías, documentos, instrumentos y trofeos suyos. Su busto en bronce engalana, junto a los de otros poetas y compositores, el escenario de las serenatas del Parque de Santa Lucía. En su honor, el 24 de octubre de 2010, el gobierno del estado rebautiza el antiguo Teatro Mérida con el nombre de Teatro Armando Manzanero.

Ha escrito más de 800 canciones, de las cuales 50 han alcanzado fama internacional. Entre ellas: Esta tarde vi llover, Somos novios, Voy a apagar la luz, Adoro, No, Tengo, Te Extraño, Como yo te amé, Contigo aprendí, Mientras existas tú, Nada personal, No sé tú, Señor amor, Por debajo de la mesa, Amanecer, El ciego, El último verano, Cuando estoy contigo, Aquel señor, Cosas como tú, Hoy, Me vuelves loco, Mía, Parece que fue ayer, Paso a pasito, Perdóname, Por fin mañana, Quién como él, Si me faltas tú, Soy lo peor, Te recuerdo, Todavía, Yo sé que te amo, Un loco como yo y Yo sé que volverás, ésta última compuesta con un soneto de mi autoría y ha sido grabada por Luis Miguel, Tania Libertad, Manoella Torres, Chamín Correa, Rodrigo de la Cadena y el propio Manzanero.

En 2011, Tony Bennett y Alejandro Sanz graban a dúo una versión bilingüe de Esta tarde vi llover. En 2012, participa en el disco Orígenes del bolero del grupo español Café Quijano, cantando con ellos el tema Quiero que mi boca se desnude En 2013, la legendaria cantante española María Dolores Pradera lo invita a grabar a dúo con ella el tema Esta tarde vi llover, en su disco Gracias a vosotros. El sábado 27 de enero de 2014, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos le otorga el Premio Grammy Honorífico por su trayectoria, convirtiéndolo en el primer mexicano en recibirlo. El 11 de diciembre de 2019, fue reelecto unánimemente como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México para un nuevo período que concluirá en 1924. ¡Larga vida al insigne Manzanero!

Investigador emérito de la ESAY