En 1920, hace un siglo, Ricardo Palmerín creó el primer bambuco yucateco, El rosal enfermo, con versos del poeta canario Lázaro Sánchez Pinto. El poema apareció publicado el 3 de julio de ese año en la revista La Raza, cuya distribución se hacía en el Gran Hotel, enfrente del parque Hidalgo, donde Palmerín usaba una banca.

El Rosal enfermo no sólo es el primer bambuco de corte yucateco, sino también la obra que inaugura la época de oro de nuestra trova. Palmerín compone alrededor de 40 bambucos, entre ellos El Nazareno, El crucifijo y Vestida de blanco, con letras de Luis Rosado Vega; Las dos rosas y Que entierren mi cuerpo, con José Esquivel Pren; Las turbias olas, Me embriagó la luna y Rosa linda, con Ermilo Padrón López; Dos azules mariposas, con Aurelio Velázquez; Si fuera una paloma, con Mariano de las Cuevas; Novia envidiada, Fortuna y Tus ojos, con Roberto Sarlat Corrales; Flores aladas y Fuente serena, con Ramón Sarlat Corrales; Luminosamente bella y Yo no quiero que llores, con Ricardo López Méndez; Albura de magnolias, con Augusto Ruz Espadas; Cobarde, con José Díaz Bolio; Neblina, con José Peón del Valle; Claveles, cuya letra es atribuida a Manuel Machado; Semejanzas y Voluble mariposa, con Samuel Ruiz Cabañas; Margot Margarita, con Juan Flores Alatorre; Paloma, ¿de dónde vienes?, con Ricardo Río Herrera, y otros de su total autoría como La cantarina, El nido y el corazón, Morena, Qué tristes están mis ojos, Blanca tuberosa, Pálida princesa, Sueños de oro, Tus claros ojos y otros más, con letras de autores desconocidos, como Tiene la noche rumores, Aunque me niegues bello lucero, Jura de nuevo y Rocío.

En 1922, Pedro Baqueiro, hijo de Chan Cil, compone el bambuco Tus ojos, con letra de Pablo García Ortiz. Andrés Acosta es autor de Mano pequeña y blanca, con letra de José María Covián Zavala, y de Inquietud, La Ilusión primera, Lámpara votiva, Quiero saber y Siempreviva, con letras de Ermilo Padrón. Ernesto Paredes es autor del bambuco La balada del río, con letra del colombiano Julio Flórez, El gusano moribundo, con Augusto Ruz Espadas, Guitarra mía y Dos alas, con Luis Rosado Vega, y Cocuyos, Besos de azahar y Me gusta verte pasar, con Ermilo Padrón. Armando Camejo compone El sepulturero, con Augusto Ruz Espadas, y El jaguar, con letra de José Santos Chocano.

En La Habana, Pepe Domínguez compone sus bambucos Manos de armiño, con letra de Carlos Duarte Moreno, y Por el camino y la huella, con Alfredo Aguilar Alfaro. En Nueva York, Guty Cárdenas graba sus bambucos Ausencia, con letra de los cuates Castilla, y Mi canción quisiera, con letra suya y música del colombiano Jorge Añez. En Yucatán, con letra de Luis Rosado Vega, el veracruzano Lorenzo Barcelata compone el bambuco Lirio azul (Continuará).