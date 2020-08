Estamos conmemorando el centenario del primer bambuco yucateco El Rosal Enfermo, compuesto por el insigne Ricardo Palmerín, en 1920, con letra del poeta canario Lázaro Sánchez Pinto; efeméride a la que ya nos hemos referido en notas anteriores. Ahora hablaremos de los bambucos compuestos por los miembros actuales de la Sociedad Ricardo Palmerín.

En 1976, Mario Bolio García, director de promoción de la Sociedad Palmerín, compuso el bambuco Con tu reflejo, que obtuvo el segundo lugar en el Festival Internacional del Bambuco, en 1988. También son de su autoría los bambucos Unos ojos (1997) y Canto a mi amada (2010), con letra de Rodrigo E. Milán.

En 1987, César Marrufo, vicepresidente de la Palmerín, compuso el bambuco Semblanzas yucatecas, con música de su hermano José Marrufo, así como Mujer Meridana (1990), La hora postrera (1995), con letra de su servidor Luis Pérez Sabido, presidente emérito de la Palmerín; Que me ames y me quieras (1999), Música (1999), Flores de otoño (1999), con Rosa María Sosa, y No lo adivinas (2000), con letra de Arturo Cámara Tappan. En 2001, el guitarrista Roberto Cárdenas, socio de la Palmerín, compuso el bambuco Mérida de mil cantos y, en 2007, Vallisoletana, con letra de Teté Mendoza. Ambos han sido grabados por Maricarmen Pérez, directora de relaciones internacionales de la Palmerín, quien a su vez es la autora del bambuco Sencillez (1997), con letra de José Díaz Bolio.

El compositor Sergio Esquivel, asesor de la Sociedad Palmerín, compuso recientemente el bambuco La última lágrima (2020), en tanto que nuestro socio Benjamín Escudero es autor del bambuco Serenatas (2009). El secretario de la Palmerín, Ignacio Rosel Milán, es autor de la música del bambuco Frutos de amor (2017), con letra mía, y el director de arreglos vocales de la Palmerín, Francisco Escobedo Pech, compuso los bambucos Con nadie (2017) y Duerme tranquila (2020), con dos poemas de mi autoría. En 1973, yo musicalicé el bambuco Canto a Mérida, con letra de Manuel Montes de Oca, y soy autor de las letras de los bambucos Nunca más y La cuerda rota, musicalizados por Julián Durán Flores, en 2017.

El director musical de la Palmerín, Pedro Carlos Herrera, ha orquestado un buen número de bambucos tradicionales para la Orquesta Típica Yukalpetén y el director de conciertos de la Palmerín, Russell Montañez Coronado, ha arreglado otros bambucos para la Orquesta de Cámara de Mérida y el Quinteto de Cuerdas “Gustavo Río Escalante”. En tanto que el notable guitarrista yucateco Cecilio Perera, asesor de la Palmerín, realizó recientemente un estupendo arreglo para guitarra clásica del bambuco “El rosal enfermo”, cuyo centenario estamos celebrando este año y que interpreta como encore de sus conciertos internacionales.