El domingo pasado hablé del poeta Bernardo Ponce como el olvidado autor de la letra de una de las joyas de la trova yucateca en su época de oro -la inspirada clave Peregrino de amor, musicalizada por Guty Cárdenas en 1925-, y comenté que el propio Bernardo es el autor del epíteto “Blanca”, con que se reconoce a nuestra entrañable ciudad de Mérida, desde 1927, y también reproduje sus poemas mencionados. Hoy hablaré de otras facetas de este ilustre yucateco, cuya identidad como letrista de Guty permaneció escondida durante ochenta años bajo el seudónimo de Antonio D’Costa, hasta que lo revelé, por un hallazgo fortuito, en mi libro Guty Cárdenas, su vida y sus canciones, en 2005.

El poeta, escritor y periodista Bernardo Ponce G. Cantón nace en Mérida el 2 de mayo de 1907, a una cuadra de Santa Lucía. Estudia en la Escuela Modelo, donde conoce a Guty Cárdenas, del que es compañero de deportes. Cursa la preparatoria e inicia la carrera de leyes en el Instituto Literario del Estado. En 1923, escribe el poema “A mi madre”:

Ha tiempo que en mis versos cantarte yo he querido,/ decirte en mis estrofas lo inmenso de mi amor,/ decirte que en los años fugaces que he vivido,/ tú fuiste el ángel bueno que mi senda alumbró… Siguen dos estrofa más, y concluye: Intensamente triste, yo he pedido a las aves/ que me den sus arpegios para hacer mi canción,/ y muy dulces me han dicho: ¿Es que acaso no sabes/ que a las madres tan sólo puede cantarles Dios?

En 1927, con Silvio Zavala Vallado y Armando Medina Alonzo, funda la revista literario-social El Magazine Meridano. En los años treinta se establece en México y concluye sus estudios de Derecho en la UNAM.

En 1935, viaja a España a hacer el doctorado en la Universidad Central de Madrid, pero la guerra civil se lo impide. En la capital española frecuenta a Pablo Neruda. Se establece en Portugal y, en 1936, es secretario de la poeta Gabriela Mistral, quien era cónsul de Chile en Lisboa. Escribe para El Universal de México artículos de análisis sobre las causas de la guerra española, que luego recoge en su libro Agonía de España. En 1938, retorna a México como editorialista de Excélsior. De 1965 a 1986, es analista político en El Sol de México.

En 1979, aparece su libro Rapsodia española. Antes, publica La pasión humana y su novela costumbrista Más allá del mestizo. En 1985, viene a Mérida a disertar sobre economía en las jornadas culturales por el 75 aniversario de la Escuela Modelo. Fue miembro correspondiente de la Academia de Jurisprudencia Española y recibió la Medalla de la Legión de Honor y las Palmas Académicas de Francia y la Medalla al Mérito Mambí de Cuba. Muere en la Ciudad de México el 6 de enero de 1987, justo en el aniversario 445 de Mérida, la blanca.