El hallazgo de la partitura del danzonete Negra linda, del compositor yucateco Carlos Pinelo Río, en el acervo de la Biblioteca Luis Rosado Vega del Centro Baqueiro Fóster de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, nos reveló que la letra había sido escrita por H. Povedano, y dice: Te fuiste, mi negra linda,/ destrozaste mi corazón,/ tú eres toda mi vida,/ la más bella flor de mi amor./ Nenita, me estás haciendo sufrir,/ tu olvido siempre me hace llorar;/ tus besos, mi negra linda,/ tus besos me hacen vivir… Puede oírse en Youtube por Los Jaibos y otros grupos.

¿Pero quién es H. Povedano? El apellido no es muy común en Yucatán y el único que figura en nuestra música es Ermilo Povedano. Observé que la partitura había sido impresa en la Ciudad de México y recordé que allí Ermilo se escribe con “H”. Entonces deduje que se trataba del maestro de música y compositor José Ermilo Povedano Ravell, nacido en Mérida el 13 de enero de 1897. Sus datos personales los completé con la ayuda de mi amiga María Teresa Herrera Albertos, directora de archivos digitales de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín.

Fue hijo de Pedro Povedano Meza y María Dominga Ravell Pérez. Se le bautizó en la parroquia de San Sebastián el 19 de agosto de 1897. Contrajo matrimonio en El Sagrario de la Catedral con Concepción Llanes Lizarraga, natural de Teabo, el 17 de noviembre de 1917 y procrearon a Eny Delfina en diciembre de 1918.

Baquedano Ravell se dedicaba en Mérida a la enseñanza de la música. En su academia particular tomó sus primeras clases de piano la compositora Antonia Mendoza Ríos (1910- 1992). Las canciones de Povedano se graban en los Estados Unidos y en México. En 1928, su vals Cruel dolor es llevado al disco por la cantante mexicana Margarita Cueto, con acompañamiento de orquesta, en el sello Victor, de Nueva York. Allá mismo, en mayo de ese año, la cantante española Pilar Arcos graba el tema La sombra, en discos Okey. En 1929, en Laredo, Texas, el trovador campechano Ricardo Marrero Valencia, a dúo con el yucateco Carlos Salazar Manzanero, graba en el sello Victor dos temas de la autoría de Povedano: el bolero Tormento y la canción Palomita por favor.

En noviembre de 1929, como asiento en mi libro Guty Cárdenas, su vida y sus canciones, Guty graba Negra linda en la Columbia de Nueva York. Diez años después, en 1939, la cantante Adelina García la graba en la Ciudad de México, en disco Okey. En 1940, el dueto de Manolín y Shilinsky la graba en el sello Victor y, en 1953, el tenor Alfonso Ortiz Tirado, a dúo con Juan Arvizu, la graba en la RCA Victor con la Orquesta de Chucho Zarzosa. Ermilo Povedano muere en el Hospital O’Horán de Mérida, el 7 de abril de 1950. Esta información aparecerá en la nueva edición de mi Diccionario de la Canción Popular de Yucatán.