El soneto es una forma poética de origen italiano que consta de dos cuartetos y dos tercetos de once sílabas. En la literatura española son famosos los sonetos de Garcilaso, Lope de Vega, Quevedo, García Lorca, Sor Juana y muchos poetas más. En lengua inglesa destacan los sonetos de Shakespeare. Un soneto no es fácil de musicalizar por su estructura mixta. Sin embargo, Armando Manzanero pudo hacerlo con éxito con dos sonetos de mi autoría: Yo sé que volverás, en 1993, y Todo termina, en 2011.

El primero ha alcanzado fama internacional en las voces de Manoella Torres (1993), Luis Miguel (1994), Chamín Correa y el propio Manzanero (1995), la colombiana Marta Cecilia Agudelo (1997), Crystal (2002), Rodrigo de la Cadena (2010), Tania Libertad (2012), y una larga lista de artistas de diversos géneros como la jazzista Julia Vari o el saxofonista Rusti Crutcher de los Estados Unidos. En Yucatán han grabado este tema Los Duendes del Mayab, Los Juglares, Alfredo Bolio y Jesús Armando, entre otros. El segundo soneto fue grabado por Manzanero y su inconfundible piano, y está en el repertorio del cantante Marco Mendoza que lo estrenó en su Concierto al Amor el 14 de febrero de 2020, en el Palacio de la Música.

En 1985, cuando Armando visitaba Mérida y disponía de tiempo, él y yo solíamos ir de pesca frente a las playas de Chelem, en una lancha del lugareño Miguel Vera, “Chanoc”, dueño del pequeño restaurante Florencia. Ocasionalmente nos acompañaban Jorge Molina Paz, yerno de Manzanero, y mi compadre Jorge Cool Cardeña. Durante la pesca Armando me platicaba de sus recientes giras a otros países y de sus nuevas canciones y, a solicitud suya, yo le decía algunos de mis poemas. Fue así como conoció mi soneto Yo sé que volverás. Me pidió que se lo repitiera un par de veces y luego me dijo que quería musicalizarlo. Yo recibí sus palabras como expresión de su acostumbrada cortesía. Varios días después me habló de México para pedirme que se lo enviara por fax. Lo demás es historia ya contada.

El texto de este soneto es muy conocido porque aparece impreso en el disco Segundo Romance, de Luis Miguel, y en el primer disco de Chamín Correa, con un total de seis millones de copias. El segundo soneto Todo termina, va así: Compréndelo, así es, todo termina, / no es fácil aferrarse a lo que hiere./ La vida es una planta que germina,/ desarrolla, da frutos y se muere./ Nuestro amor también fue de esa manera,/ nunca tuvo la dicha de lo eterno,/ nos brindó una hermosa primavera/ y se fue anticipando nuestro invierno./ Sin embargo, conservo todavía/ la sabrosa expresión de tu alegría,/ tu envolvente dulzura y tus enojos./ Y eso me hace feliz en este día/ en que pongo una pausa a mi agonía,/ mientras brotan estrellas de mis ojos.