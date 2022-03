Personajes de la trova yucateca nacidos en el mes de marzo

Reconocidos compositores y poetas vieron la luz primera en Yucatán en marzo. Mes en el que festejamos el Día del Trovador Yucateco, creado el 21 de marzo de 1977 por el compositor Juan Magaña, cuyas cenizas reposan en el Monumento de la Canción Yucateca.

El 27 de marzo de 1897 nace en Hunucmá el compositor Enrique Galaz Chacón, autor del primer bolero yucateco Madrigal (1918), con letra de Carlos R. Menéndez, reconocido como el primer bolero de autores mexicanos, y del bolero Para no darme cuenta de la vida, con letra del poeta colombiano Julio Flórez. En 1928 Guty Cárdenas le graba en Nueva York el bolero No me olvides y el capricho-vals Quiero.

El 30 de marzo de 1897 nace en Mérida el poeta e historiador José Esquivel Pren, autor de la letra de la danza Cuando ya no me quieras y de los bambucos Las dos rosas y Que entierren mi cuerpo, musicalizados por Ricardo Palmerín, y autor de la Historia de la Literatura en Yucatán. Sus cenizas reposan en el Monumento de la Canción Yucateca.

El 6 de marzo de 1907 nace en Mérida el compositor Ricardo Duarte Esquivel, autor del bolero Ensueño de mi alma, del bambuco Sin esperanza, con letra de Manuel Díaz Massa, y de los boleros Y llegarás y No importa que tus labios, con letras de Luis Pérez Sabido, grabados por la Típica Yukalpetén, Los Tres Yucatecos y Trío Panamericano. Sus cenizas serán trasladadas al Monumento a los Creadoresde la Canción Yucateca el próximo 21 de marzo.

El 13 de marzo de 1925 nace en Mérida el compositor y guitarrista Víctor Esquivel Ancona, autor de los boleros Momento de amor, Mi todo y Cada día. En 1970 su canción Un amor, interpretada por María Medina, gana el Festival Dosis. A partir de 1979 es productor y director artístico del concurso Así canta Yucatán y del Festival Peninsular de la Canción. Otros boleros suyos son Callada y suavemente, con letra de Gustavo Vega Ibarra, y Envuélveme.

El 27 de marzo de 1955 nace en Tixkokob el cantante y compositor Ramiro José Esperanza. Sus primeros temas fueron Tu sonrisa, Mundo de ilusión y El camino, grabados en 1973. En 1979 graba en Sello Columbia, con arreglos de Eduardo Magallanes y Héctor Garrido, diez temas de su autoría. Su mayor éxito como compositor lo obtiene con Qué me perdone tu señora (1978), grabada en México por Manoella Torres y en Puerto Rico por la cantante Mónica.

El 6 de marzo de 1960 nace en Tekax la compositora Angélica Balado. En 1985, su canción Piel de barro, obtiene el primer premio en el Concurso de Canciones a la Mujer. En 1990, en coautoría con Fernando Leal, compone el tema Vuela y canta por México, que resulta finalista en el concurso México Lindo y Querido. En 1991, en coautoría con José Antonio Ceballos, escribe el tema Sucumbo. Ese año aparece su primera producción discográfica: Transparente. En 2000, el Instituto de Cultura de Yucatán le confiere la Medalla al Mérito Artístico. En la actualidad es la compositora más destacada del medio