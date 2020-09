Yo

que de llorar y de arder en el dolor me hice cenizas

que del polvo de mí misma levanté

tornados,

tormentas,

mi casa...

que de tanto volar un día dejé las alas quietas

ahí me abracé a la soledad

no resignada,

contenta

Yo

que de fracasos me gradué como una experta

que me negué a dejar

una vez más la puerta abierta

que de valor cobarde

lloro tantas noches de personal insuficiencia

de cansancio de mí misma

de la avasalladora belleza del resplandor de

un nuevo día

que me obliga a levantarme una vez más a

sostenerme de la vida

Yo

que no como pan y que mis penas no son menos

que miro a la muerte cada noche en el espejo

Y no le temo

no le temo

Te vi llegar

con tus heridas tan ajenas como mías

con el dolor acurrucado en un rincón de tu silencio,

el mismo donde habitaba tu ruido,

tu desvelo,

tu pesar,

tus carcajadas del infierno

te vi llegar

como un soplido leve del norte a media noche

tu mirada astral atravesándome, rompiéndome,

desordenando el vacío impenetrable de mis entrañas

acomodándose silente,

sin prisa,

en mi esperanza

tus brazos peregrinos descansando sobre mis piernas efervescentes

tu boca precisa escribiendo palabras nunca antes dichas

en mis páginas abiertas,

desdobladas

hechizas

Y todo me parece suficiente

y nada me parece que me falta

