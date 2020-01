Por más que uno no quiera hablar de lo que sucede en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de tan trillado el tema pierde efectividad el comentario (que de todos modos parece que es un chechoneo lanzado al viento nada más que como desahogo), hay cosas que no se pueden dejar pasar sin al menos uno decir su palabra.

Es el caso de lo que ayer, en la conferencia mañanera del mandatario, dijo el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, un licenciado en administración de empresas que fue delegado del INAH en Campeche y que, quizá por ese motivo, recibe el apodo de antropólogo por parte de quienes no lo quieren: “Siguiendo las instrucciones del presidente, la ley (se supone que de Salud) se hará voluntaria para los estados”, es decir que gobernador que no quiera adherirse al Insabi no será obligado.

En esta declaración lo que resalta es la profunda ignorancia del administrador metido a manejar cuestiones de salud, porque si algo tiene una ley es su obligatoriedad universal. O sea su cumplimiento es obligado para todos. Si así no fuera, uno podría darse el lujo de despreciar la ley de tránsito, por ejemplo, que ordena (en su reglamento) alto en determinado cruzamiento con semáforo en rojo y saltárselo orondo con el riesgo de perder la vida o quitársela a algún inocente. O, en un ejemplo extremo, ignorar la ley de la gravedad y lanzarse al vacío porque es la voluntad de uno no respetarla.

En fin, este tema del Insabi –al cual presumió el presidente que logró que se sumen todos los mandatarios priistas (durante un almuerzo que seguramente no fue de empanadas y agua de jamaica) y ahora ya son 21 los adheridos- da para mucho más porque navega en un mar de contradicciones, oscuridades y mentiras.

Veamos por caso lo que postula el artículo 77 de la Ley de Salud, que dice que todos lo servicios que otorgará el Insabi, incluidos servicio médico y medicamentos, serán gratuitos, y que es flagrantemente violado por algunas dependencias como el Instituto Nacional de Neurología que informa que, aunque quisiera, no podría dar gratis sus tratamientos porque los otorga por medio de una empresa concesionaria que tiene que ganar.

La mañanera también dejó otro garbanzo de a libra. El presidente mostró el cachito de la Lotería Nacional por medio de la cual se rifaría el avión que tiene atorado en el gaznate desde que era candidato y no supo qué contestar ante el cuestionamiento de un reportero que le hizo ver que el Artículo Segundo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional dice que los premios que otorgue serán “en efectivo”. Se enredó en un mar de explicaciones, pero no dio respuesta puntual a esta pregunta incontrovertible. Claro que si él quiere se va a hacer como dice, pues le basta con ordenar a sus diputados que reformen la Ley de la Lotnal y ya.