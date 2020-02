Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, más que aquellas con las que sí comulgo (algunos amigos me dicen que debería apellidarme Contreras) y veces por externar mi opinión he tenido problemas. Sin embargo, creo que como periodistas tenemos la obligación de señalar las cosas que no nos parecen o que, según nosotros, no funcionan bien o no van por el camino correcto.

Tal es el caso de muchos agoreros de desastres que dicen que la juventud de hoy está perdida, que la tecnología la está haciendo casi inútil (incluso que está propiciando cambios en la morfología del cuerpo humano porque viven agachados, con los ojos en la tableta, el celular o los aparatos electrónicos) y se olvidan de leer, de jugar aquellos juegos que nosotros jugábamos, de interactuar con otros miembros de la familia, etc.

Aunque no dejo de admitir que tienen algo de razón (sobre todo porque, como en todo, los excesos son inconvenientes y se pueden volver vicios), sostengo que ningún avance de la ciencia es malo, que la tecnología no es ni moral ni inmoral, ni nociva ni inocua. Simplemente, las categorías morales, los convencionalismos sociales o las conductas humanas, la educación misma, no tienen nada que ver con los avances tecnológicos. Los aparatos no son intrínsecamente buenos ni malos. Son fruto del ingenio humano, no criaturas diabólicas hechas para perder al hombre.

El problema es el uso –o el abuso- que les demos, y ahí sí entran otras categorías humanas. Por ejemplo, las reglas para el empleo del celular, la tableta o la computadora por parte de los niños y adolescentes. No puede ser que una persona, sea adulta o joven, se pase las horas de las horas prendida al aparato porque, entre otras cosas, se perjudica su salud física y psíquica y porque abandona otras obligaciones sean laborales, familiares o escolares.

Pero eso pasaría lo mismo con el trompo, el tirahule, el aro o la pelota de hilo. Si estás jugando alguno de esos artefactos (por cierto casi desconocidos para las juventudes de hoy que tienen trompos electrónicos, por ejemplo) desde que sale el sol hasta que se oculta, obviamente que te estás haciendo daño, pero no es culpa del aro, el trompo o la pelota, sino tuya o de quien te permite hacerlo. Y nadie sataniza esos juegos ni los considera engendros del mal.

Hay que insistir: ningún aparato hecho o descubierto por el hombre es malo en sí mismo (ni siquiera la energía nuclear), sino la intención con que se emplee. Todo puede fomentar la convivencia entre las personas, el chiste es estar conscientes de que no podemos aislarnos del mundo y de quienes nos rodean.