Más letal que el coronavirus y su última mutación, el Covid-19, es la desinformación. Definitivamente, aunque las autoridades sanitarias han dicho, repetido y machacado una y otra vez que habrá información amplia y oportuna (esperemos que veraz también) sobre la presencia en México de ese microscópico bicho causante de tantas muertes y de pánico mundial, muchas veces preferimos como fuente de noticias las “benditas redes sociales” que nos inundan con versiones catastrofistas.

Ayer, para no ir más lejos, llegó a mi computadora una breve nota de un portal electrónico que, en síntesis, asegura que en el Hospital O’Horán se atiende el primer caso de coronavirus Covid-19 en Yucatán y que se trata de una mujer de edad, pero que las autoridades guardan hermetismo al respecto porque no quieren causar pánico entre la población. Se asegura, asimismo, que “los medios de comunicación no están autorizados para sacar y dar la información que estamos dando”. El portal mencionado cita como fuente a “Alzando la voz”, de la que no precisa ningún dato para su identificación.

No obstante la vaguedad de su fuente, el portal da como un hecho el caso “del que hace unos horas nos informaron”. Ante eso viene casi obligada la pregunta: ¿Qué se busca con divulgar esa información? Ya sabemos que tarde o temprano va a llegar el Covid-19 a Yucatán (ya está en México y de hecho cerca de nosotros: en Chiapas), si la misma fuente nos refiere que está en tratamiento en el O’Horán (lo cual quiere decir, si fuera el caso, que se han tomado las medidas adecuadas para cuidar el paciente y ver que no se propague el mal, esto si fuera cierto, aunque la noticia ya fue desmentida).

Ante hechos como éste, cobra nueva importancia el trabajo de los medios de comunicación (iba a poner serios, pero si son de comunicación son tautológicamente serios, pues los otros son de alarmismo y desinformación) y de nuevo se pone de manifiesto que la autoridad no puede dejar vacíos en estos momentos en que el mundo mira alarmado y preocupado lo que acontece.

Desafortunadamente el mal uso de las redes sociales es un fenómeno extendido e imparable ante el cual a los gobernantes no les queda más remedio que reaccionar rápidamente, a la misma velocidad con que los malandrines los utilizan para divulgar falsedades. En este tema no puede haber vacíos porque los ocupan los falsarios.

Al presidente López Obrador se le puede acusar de muchas cosas, menos de no hablar de los temas que preocupan al país (aunque a veces sería mejor que permaneciera callado y que dejara que los expertos en esas materia fueran quienes hablaran). Ante la emergencia, a ejemplo del gobierno federal, en todos los ámbitos de autoridad se debería estar informando constantemente (ojala también verazmente).

El mundo tiembla hoy, no hay necesidad de atizar el fuego de la alarma. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Esa es la mejor forma de enfrentarse al Covid-19 y a todos los virus que dañan el alma y el cuerpo.