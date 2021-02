Suave como las notas de un bolero y en pie de lucha cual guerrero azteca. Es tu tierra suelo firme que emerge de manos trabajadoras que labran campos de futuro para que transiten grandes ilustres, quienes han soñado con sed de triunfo y bien. Ése eres tú, mi verso hecho poesía, que se mueve con los aires de anhelo e ilusión. Tu esencia pinta el alma de colores y dibuja en cada instante momentos de ensoñación. De tu centro suenan cañones con gritos de justicia y llantos de opresión que se vuelven cadenas que atan y nublan tu esplendor.

Fundado en raíces tan firmes como las pencas del agave que en cada gota regala un nuevo día, un gran mañana. Sin embargo, tu calor se apaga con la pobreza de un país que puede ser mejor, y que, cansado de los arrebatos, ya no necesita explicaciones sino hechos concretos y no espejismos presentes hasta hoy. Pero ¿dónde estás México? Manifiesta tu grandeza en la sonrisa del niño, en el ímpetu del joven emprendedor y en el anciano que es comprendido. Así te amo, siendo el más grande, llenándote de victoria, ayudando al hermano desvalido y teniendo muy firme el sueño de ir más allá de tus límites y de las fronteras que te impongan. No te quiero por lo que puedes sino por lo que puedo ser con lo mucho que te quiero.

La vida es tan cambiante y misteriosa que no quisiera perder ni un segundo si no es para admirar tu belleza. Quiero contemplarte como Siqueiros y grabarte en una línea del alma como lo hizo Sabines. Eso eres patria querida, lo que el viento al ave y lo que el mar al pez, lo que la lluvia a la sequía y lo que tu nombre a mi corazón para vivir por ti, morir por ti y nacer en ti. Danos entonces las armas que nos invistan de bondad, nos cubran con la humildad y hagan que salgamos al mundo con la verdad absoluta por delante.

Eres rico en notas transmitidas con dulces cuerdas de guitarras y gritos de trompetas que algún día guiaron a grandes batallones. Anhelo verte entonces con los ojos del espíritu, la inocencia de la infancia y con la ironía de un soñador para sellar un pacto contigo al despertar y sentir el aroma de un nuevo sentimiento, que, en recuerdo, viene cargado con toques de azúcar y canela que visten tus buñuelos, o tal vez con el aroma de aquel chocolate que se prepara con espuma de cariño y aroma a hogar.

Porque eres la negrita de mis pesares que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, donde tu mirada como las golondrinas junto a mi pecho hallarán su nido. Por ello, deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez como la piedra en el camino que enseñó que mi destino era que fueras mi amor eterno e inolvidable, al que la voz de la guitarra mía va a querer cantarle su alegría por ser mi tierra mexicana.