El título puede ser bastante directo, pero en realidad la pregunta tiene otro sentido, pues es bien sabido que México no es pobre en lo absoluto, en lugar de eso, México puede declararse como un país desaprovechado debido a malas decisiones, pues cuenta con recursos que muchos países anhelan y que aún sin ellos son más prósperos, pero ¿por qué?

Debemos comprender primero cómo funciona la base más simple de la economía: la oferta y la demanda. El principio basado en estos dos factores determina todo el sistema económico actual, pero de forma simple podemos deducir que la situación económica de un país está determinada por lo que produce internamente, que tenga demanda o, más bien, que sea valioso para el mundo.

El problema de México en su economía es que actualmente no se está produciendo nada que al mundo le interese, como lo puede ser la visión actual que demuestra que estamos en búsqueda de producir energías usando combustibles no sustentables como lo es el petróleo, siendo que en todo el mundo la producción de energías limpias es la nueva tendencia económica, por poner un ejemplo de muchos.

El caso es el siguiente: México crea productos que el mundo no necesita o no le interesan ya, y eso genera atraso económico, pues estamos gastando recursos y tiempo en cosas que tienen los días contados o bien ya no son relevantes.

Un ejemplo para que esta idea quede más clara: supongamos que inicias un negocio hoy, en el que pones a la venta teléfonos que no cuentan con conexión a internet, seguramente son dispositivos de buena calidad y es muy probable que sean buenos aparatos, pero ¿quién lo compraría hoy? Claro que hay un mercado para esos productos, pero en el mundo de los negocios actuales, ese negocio ¿supondría ganancias o pérdidas? ¿Representaría realmente una competencia para los demás proveedores de telefonía? Es el punto al que quiero llegar.

No se trata de la calidad de los artículos que se producen en México (que honestamente no es la mejor, pero ya en otra ocasión hablaremos de eso), sino de que lo que se produce en este país genere impacto para atraer a otros países a consumirlo y que lleguemos a ser competencia para las grandes potencias del mundo; esa debería ser la visión a largo plazo, porque ver al pasado, un pasado que ya no existe, es arrojarnos al abismo.

Debemos impulsar la innovación, el emprendimiento, la tecnología, pero sobre todo compartir la visión económica a gran escala que ha llevado a las potencias al lugar que ocupan hoy, pues la brecha entre esos países y México es cada vez más grande y eso no debe suceder más.

A fin de cuentas, ¿qué de bueno tiene hacer todo lo contrario de lo que hacen los países más poderosos del mundo? Es bien sabido que si hay una ruta más próspera y que ya sabemos que funciona, lo inteligente es seguirla, ¿no?