Vivimos tiempos de complicaciones sociales, económicas y políticas, tenemos una pandemia que ha cambiado por completo nuestro estilo de vida, una crisis económica que ha transformado la dinámica de los medios de producción y el sector laboral, pero sobre todo hemos visto la competencia e incompetencia de la clase política, porque si bien es cierto que durante esta difícil situación salvaguardar la salud de los mexicanos no ayuda a la recuperación económica y viceversa, el verdadero problema son las posturas que toman los distintos grupos de la sociedad.

La falta de imparcialidad de los líderes y sus opiniones políticas han creado un escenario en blanco y negro, donde cada uno de los lados cree que es el que está en lo correcto y que los demás están no sólo equivocados, sino que son los “villanos” que no quieren que nuestro país avance. La otra cara de la moneda es la misma gente que adopta estas posturas sin puntos medios, creando buenos y malos, héroes y villanos, viviendo una opinión sin solidaridad, sin empatía, con arrogancia e ignorancia, desviando la conversación y la vista hacia el prójimo que con su opinión no cambia nada, en vez de dirigirla hacia aquellos cuyas decisiones afectan a la economía, la seguridad y la salud.

No somos conscientes de que no hay un ideal, únicamente hay seres humanos en cargos públicos que nosotros mismos y gracias a los derechos consagrados por nuestras leyes hemos colocado ahí, a los cuales hay que supervisar y exigir cuentas porque el poder que se le ha dado no es propio, sino que se lo hemos conferido.

No debemos ver las opiniones y posturas políticas con ojos cálidos y emocionales, sino analizarlas con ojos fríos y conscientes de la realidad que vivimos y sus repercusiones, pero sobre todo con serenidad y calma para entender que muchas veces las opiniones que hemos adoptado ni siquiera son nuestras, sino que las asumimos porque nuestro líder las menciona y no “debemos” traicionarlo.

Vivimos una sociedad de “ciegos” que no quieren ver, que honestamente creen estar en lo correcto, que quieren lo mejor para este país y que desde la honestidad quieren un México mejor para todos, pero no viven la neutralidad porque no son capaces de pensar diferente a sus líderes.

No es una guerra de los ricos contra los pobres, somos un mismo país que debe estar unido, no separado por ideas políticas.

La opinión critica está en peligro de extinción, está a punto de morir, pero depende de nosotros salvarla y a todos los “ciegos” que me están leyendo realmente los comprendo por creer estar en lo correcto, pero recuerden que todos los villanos de la historia creían ser los héroes, creían estar haciendo lo mejor, creían estar haciendo el bien, pero su ceguera no les permitió ver el mal en sus acciones. Para ustedes mi pregunta es: ¿Nunca han abierto los ojos o los cerraron a propósito?