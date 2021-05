Consumir local: Una falsa ilusión

La crisis económica que el coronavirus ha traído a todo el mundo ha afectado en todos los países y niveles incluido México, sin embargo, en la búsqueda de soluciones a problemas económicos aparecen “alternativas” que parecen ser muy efectivas para arreglar estos problemas, sin embargo resuena mucho una en la que mucha gente cree y que se comprende, porque el promedio de la población no sabe nada de economía, así que hoy hablaremos de esa “alternativa” tan popular y la que muchos consideran que es la mejor: Aumentar el consumo a negocios nacionales y locales.

Para entender porqué esta alternativa no es una solución real, debemos entender la principal forma en la que un país se enriquece: La atracción de recursos extranjeros, y no hablamos de inversión extranjera para la creación de empleos en empresas y proyectos, si no que nos referimos a las exportaciones que dan como resultado de la compraventa un aumento de divisas y recursos en un país.

El dinero fiduciario (Dinero impreso) es limitado, por lo que en una sociedad consumir local no va a aumentar la riqueza, sólo va a distribuirse de un amanera diferente, ya que es el mismo dinero circulando en esa región, no esta aumentando el recurso en este caso, simplemente está distribuyéndose.

Es verdad que mucho del dinero que sirve para consumir normalmente se dirige a empresas extranjeras que dan la sensación de que todo el dinero que gastamos en ellas se va a sus países de origen, sin embargo, no es así debido a la regulación mexicana que desde luego recauda impuestos de esas mismas empresas, por lo que a través de ellas estamos generando economía, claro que no como si fuera una empresa nacional, pero si están reguladas en cuanto a su contribución.

Consumir local no ayuda a la economía nacional simplemente porque la riqueza de un país no aumenta si no ingresa más recurso de fuera.

La verdadera solución a una economía en problemas es el aumento de exportaciones que generen un ingreso en el país y ese es el principal reto en este momento económico, porque debemos ver hacia afuera, no hacia adentro, debemos tener nuestro objetivo en ser la creación de productos de calidad, innovación y tecnología.

Debemos invertir en emprendimiento local para la creación de sistemas de negocio que tengan suficiente recurso para crear productos y servicios que puedan competir en el mercado internacional.

La ilusión de una economía que se genera a través del apoyo de la sociedad a los pequeños negocios es irreal, la redistribución de los recursos no genera más riqueza, simplemente la estanca, pues nada incrementa si no hay más de eso mismo, incluso debido a la inflación, sin la generación de más riqueza en un país, el mismo recurso que circula pierde valor y genera incluso más pobreza y crisis.

La sensación de consumir local alienta a las personas, pues crea sentimiento de unidad, sin embargo, los problemas se solucionan con estrategias, no con emociones.