Todo el tiempo se mencionan las diferencias sociales que existen en este país, desde las precarias circunstancias que viven las personas en pobreza, hasta la comodidad de la clase alta en la sociedad.

Este panorama tan polarizado ha creado las discusiones más acaloradas y constantes de los últimos tiempos, pues la diferencia de clases pareciera ser cuestión de suerte, incluso muchos suelen pensar que se trata del azar en su estado más puro, ya que no existe una explicación única para todos los casos.

Es verdad que la idea del “Pobre del cual el rico se aprovecha” o la del “Rico malvado que le quita al pobre” son dos extremos que no están cerca de ser la realidad en la mayoría de los casos, pues en medio de los extremos que pretenden ser el blanco y negro, existen una cantidad ilimitada de grises, pues a fin de cuentas hablamos de personas, por lo que debemos entender que no existe algo bueno o malo en sí, si no que todo depende de una sola palabra: percepción.

La forma en cómo percibimos las clases sociales determina por completo nuestra postura sobre ellas, cambia por completo la idea que tenemos de una u otra, por ejemplo, si nos casamos con la idea de que todo rico es malo, podemos llegar a ignorar que existen buenas personas que han generado riqueza, así como muchos empresarios que a través de puestos de trabajo crean oportunidades para que la clase trabajadora tenga un sustento, lo cual es algo positivo, o si adoptamos por completo el pensamiento de que todo pobre es honrado, dejaremos de lado que existen obreros o trabajadores que han robado o han querido aprovecharse de su lugar de trabajo de forma ilegal.

Con lo anterior expuesto, no trato de cambiar las ideas de cada quien sobre las clases sociales, si no que trato de ejemplificar hasta donde nos ciega la percepción ante el panorama completo.

Incluso llega a ser un poco filosófico, ya que en general no existen los “buenos totalmente buenos” así como el “malo totalmente malo”, pues hablamos de personas y las personas son cambiantes y llenas de matices, que dependen directamente de nuestra percepción en ese momento para adoptarlos como “buenos o malos”.

Debemos comprender la importancia de no hacer de las clases sociales un juego de “buenos y malos”, si no que hablamos de personas que tanto por circunstancias personales, como por la información que disponen han llegado al camino que tienen, porque sí; la información con las que cada persona cuenta determina el futuro financiero, pues la clase baja, media y alta no cuentan con la misma información para tomar decisiones.

Hoy en día la tecnología ha democratizado la información que se consideraba “privilegiada”, ya que en un mundo tan conectado las barreras que se ubicaban frente a la información valiosa para mejorar la calidad de vida ya no está en manos de unos, si no que puede estar en manos de todos