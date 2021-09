Este tema es muy complicado para muchas personas, pues los mitos y malas experiencias de la gente que nos rodea, nos hacen creer cosas o asumir que en cualquier caso o circunstancia la deuda no es más que un gran error.

Y ese es un problema atribuido únicamente a la falta de información, ya que la respuesta a la pregunta del título, sobre si la deuda es mala realmente es muy directa: depende para qué la utilices.

Por lo general, las personas que utilizan la deuda son gente sin educación financiera o nociones sobre la deuda, lo que significa que no saben utilizar ese dinero que no les pertenece, porque hay que decirlo: el dinero de una deuda no es dinero tuyo, es de la persona o institución que te proporciona ese recurso, así que debemos hacernos esa idea, porque pensar que es una extensión de nuestro sueldo va a meternos en problemas.

Depende mucho del objetivo de la deuda para determinar si es buena o mala, pues son dos los tipos de deuda que existen.

Primero tenemos la deuda mala, que es la que la mayoría de la gente contrae, que se trata de utilizar dinero de alguien más para comprar con facilidades cosas que pierden valor o que les quitan dinero o en términos financieros, compran pasivos.

Y eso es lo que hace que tanta gente piense que la deuda es mala, porque ese tipo no beneficia a nadie más que a quien ha prestado ese dinero, pues la persona endeudada va a tener que pagar de sus ingresos (sean buenos o malos) ese dinero que ahora debe y ese es el verdadero problema, porque el dinero utilizado fue usado para gastarse, no para aprovecharse y vivir mejor.

Por otro lado, la deuda buena es todo lo contario, pues consiste en apalancarse de los recursos de otro para invertir y generar más ingresos, ya que como debemos saber, la única forma de vivir mejor realmente no es con un mayor sueldo, si no creando múltiples fuentes de ingreso.

La deuda no es mala ni buena hasta que gestionamos su uso, pues eso determina si nos beneficia o perjudica.

Debemos estar informados para saber lo que estamos haciendo, el principal problema de las personas que tienen dificultades debido a la deuda, es que no saben utilizarla y por consecuencia la emplean mal, así que si queremos usar algo correctamente debemos aprender primero.

No es suerte, es cuestión de saber, para aplicar esa información y no meternos en problemas, ya que podemos evitarlos si sabemos utilizar correctamente la deuda.

La parte más importante de la información es la aplicación, pues de nada sirve saber si no llegamos al hacer, porque es realmente el hacer lo que cambia nuestras circunstancias, puede que ya tengamos problemas de deudas, pero ahora con la información que tenemos, podemos evitar caer de nuevo.